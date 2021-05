Dire que ma vie noire compte ne devrait pas être un acte politique ⋆ .

(Photo: .)

Après un été précédent de soulèvements raciaux et d’appels à la justice raciale, les Noirs sont toujours persécutés pour avoir simplement dit que leur vie comptait.

La semaine dernière, mes frères Bentlee et Rodney Herbert, âgés respectivement de 8 et 5 ans, ont été retirés de leurs classes de l’école élémentaire de l’Oklahoma et punis pour avoir porté des t-shirts «Black Lives Matter».

Selon le New York Times, le directeur de leur district scolaire a dit à leur mère: Jordan Herbert, que la politique «ne serait pas autorisée à l’école».

“Il m’a dit lorsque l’affaire George Floyd a explosé que la politique ne serait pas autorisée à l’école”, a déclaré Herbert à la publication à l’époque, se référant au directeur. «Je lui ai dit, encore une fois, qu’un t-shirt« Black Lives Matter »n’était pas de la politique.»

Bentlee et Rodney Herbert, âgés respectivement de 8 et 5 ans, ont été retirés de leurs salles de classe de l’école élémentaire de l’Oklahoma et punis pour avoir porté des t-shirts «Black Lives Matter». (Photo: Jordan Herbert)

Maintenant, l’Union américaine des libertés civiles de l’Oklahoma s’est impliquée dans l’incident, affirmant qu’il s’agissait d’une violation des droits du premier amendement des frères. Mais malheureusement, une telle censure «Black Lives Matter» ne fait que croître – même à l’échelle mondiale.

Récemment, le Comité international olympique (CIO) a annoncé que les manifestations d’athlètes et les messages politiques continueront de rester interdits aux Jeux olympiques après que la dernière enquête qu’ils ont menée a révélé qu’une majorité de concurrents (qui sont pour la plupart non noirs) souhaitaient maintenir une telle interdiction. en place.

Traduction: Si quelqu’un levait un poing noir sur le podium (comme les médaillés d’or noir et de bronze, Tommie Smith et John Carlos, fait lors de la cérémonie de remise des médailles olympiques de 1968) ou décident de prendre un genou de manière plus moderne – ils subiraient des conséquences négatives aux Jeux de Tokyo cette année.

22 octobre 1968: médaillés olympiques, athlètes afro-américains du 400 mètres (de gauche à droite) Lee Evans (or), Larry James (argent) et Ron Freeman (bronze). (Photo par Keystone / .)

Pour ajouter l’insulte aux blessures, le CIO a également précisé que des déclarations telles que «Black Lives Matter» étaient interdites sur les vêtements des athlètes sur les sites olympiques, bien qu’il ait ironiquement approuvé l’utilisation des termes «paix», «respect», «solidarité», « inclusion »et« égalité »sur les autres engins. Le fait que les Jeux olympiques, une institution sportive de compétition mondiale, ne voient pas en quoi ces termes positifs sont en accord avec ce que représente le mouvement Black Lives Matter révèle un double standard – un qui est enraciné dans la suprématie blanche.

Si une personne noire dit simplement que sa vie noire compte est considérée comme de la «politique», mais que porter un t-shirt «Fier d’être américain» ne l’est pas – qu’est-ce que cela dit de la société? Comment se fait-il que chaque fois que les Noirs agissent de manière non violente et expriment une sorte de respect pour leur existence, cela est-il traité comme quelque chose de plus que cela? Par exemple, est-ce que dire que la vie des Noirs n’a pas d’importance serait une déclaration apolitique, comme des décennies de lois Jim Crow nous l’avaient déjà montré? Ou les Noirs n’ont-ils tout simplement pas le droit de reconnaître ce qui leur arrive dans le monde?

Comme le prouvent ces exemples récents de censure, la réponse est non – les Noirs sont censés ne rien reconnaître d’eux-mêmes, car cela peut être considéré comme un acte politique. Le flash d’information ici est que tout peut être interprété comme politique, par conséquent, choisir de sélectionner les expressions des Noirs est clairement une forme de racisme anti-Noir.

Ces derniers mois, la flambée des crimes haineux asiatiques a inspiré le mouvement #StopAsianHate qui a été soutenu à la fois par les conservateurs et les progressistes à travers différents spectres politiques. Pendant ce temps, vous n’avez pas vu une masse d’experts des médias d’extrême droite essayer de revendiquer «All Hate Matters» ou de suggérer qu’un tel hashtag viral était un facteur de division raciale. Au lieu de cela, les gens ont juste compris et se sont montrés solidaires de la communauté asiatique comme ils auraient dû.

Les gens participent à une manifestation pour exiger la fin de la violence anti-asiatique le 04 avril 2021 à New York. (Photo par Spencer Platt / .)

Merde, si seulement les Noirs n’avaient pas à recevoir une main de cartes différente quand il s’agit de Blancs comprenant qu’une telle haine que nous vivons devrait recevoir la même annulation immédiate. On pourrait penser qu’après 400 ans d’esclavage, de ségrégation, d’incarcération de masse et de profilage racial – nous disons que Black Lives Matter serait la moindre de leurs préoccupations. C’est sérieusement l’anti-noirceur pour moi.

Jusqu’à ce que l’anti-noirceur se dissout, ce n’est pas le moment d’être complaisant et craintif – mais de repousser et de le dénoncer. Si une organisation, un emploi ou un groupe dont vous faites partie vous incite à repenser en disant ou en portant «Black Lives Matter», demandez pourquoi et faites savoir aux autres ce qui se passe. Il y a de fortes chances que votre liberté d’expression soit violée et / ou qu’il y ait un double standard racial clair sous la surface.

Ce n’est pas le moment de se taire, car nos vies noires comptent trop pour nous.

