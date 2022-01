‘Dire Straits’ arrive dans les charts américains | uDécouvrir

La mention même de Détroit évoque des millions de fans, un succès mondial et des ventes multi-platine. Mais Mark Knopfler et le groupe a travaillé très dur pour que cela se produise.

Leur premier single, « Sultans Of Swing », a été un succès critique mais un échec commercial lorsqu’il est sorti pour la première fois au Royaume-Uni en mai 1978, et lorsque l’album parent éponyme est sorti peu de temps après, son empreinte dans les charts était modeste, avec un premier sommet n ° 38. La sortie américaine a suivi en octobre, puis le 6 janvier 1979, Dire Straits a donné au groupe sa toute première apparition dans le palmarès des albums Billboard.

À ce moment-là, leur réputation d’attraction live correspondait à celle du petit groupe funky sur lequel Knopfler avait écrit dans ce single qui allait bientôt devenir une marque. 1978 a été une année riche en concerts de Dire Straits, des tournées de soutien avec Talking Heads et le Climax Blues Band, une courte résidence au Marquee Club et leur première tournée en tête d’affiche, le tout au Royaume-Uni ; puis des dates à guichets fermés en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique à l’automne, alors que l’album est devenu un énorme succès en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le premier LP, produit par Muff Winwood, a fait un bon départ à la radio américaine, avec pour résultat que l’édition du 6 janvier de Billboard a montré Dire Straits sur le palmarès principal des albums pour la première fois, faisant ses débuts à mi-hauteur de la liste à un bon numéro. 101. La semaine suivante, le record a été répertorié dans le magazine comme une percée nationale, a grimpé au n ° 93, et une annonce publiée dans le même numéro le décrivait comme « le dernier mot des premiers albums ».

Écoutez la liste de lecture Dire Straits Best Of de uDiscover Music.

En février, alors que le disque poursuivait son ascension, le groupe entame une énorme tournée nord-américaine de 51 dates, à laquelle assistent à Los Angeles Bob Dylan. Cela a conduit à la relation de travail fructueuse de Knopfler avec lui, qui se prolonge jusqu’à ce jour. L’album Dire Straits a atteint un sommet n ° 2 aux États-Unis, passant 41 semaines dans les charts et atteignant le double statut de platine. « Sultans » est devenu un hit n ° 4 sur le Hot 100, et sur sa réédition britannique, a atteint le n ° 8. Avec cet élan, l’album a rebondi au n ° 5 en Grande-Bretagne, s’est vendu à un million et le groupe n’a jamais regardé en arrière.

Achetez ou diffusez Dire Straits.