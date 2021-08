Dire Straits et une étape importante de la télévision européenne

“Je veux mon MTV”, entonne la voix distinctive de Piquer au début de Dire Straits’ “De l’argent pour rien.” L’Europe a finalement obtenu son MTV le 1er août 1987, lorsque la chaîne musicale a commencé à diffuser sur tout le continent depuis Amsterdam, aux Pays-Bas. Comme par magie, la première vidéo diffusée sur la nouvelle chaîne était bien sûr ce clip de Dire Straits, réalisé par Steve Barron. Il était l’homme qui était également derrière des repères du format tels que “Take On Me” de a-ha et Michael Jackson‘s ” Billie Jean “.

En 1987, Mark KnopflerLa chanson souvent mal comprise de n’était pas seulement un smash établi, avec trois semaines au numéro 1 à son nom en Amérique en 1985. Le film promotionnel avait également remporté le prix de la vidéo de l’année aux 3e MTV Video Music Awards, qui s’étaient tenus à Los Angeles et à New York en septembre dernier. Le voici, avec ses célèbres effets Quantel Paintbox et son mélange innovant d’action en direct et d’animation.

Le lancement européen du réseau est intervenu six ans jour pour jour après le début de la diffusion de MTV aux États-Unis, où la station a été lancée à 12 h 01 HNE le 1er août 1981 avec les mots « Mesdames et messieurs, rock and roll ». Ils ont été prononcés par John Lack et ont été entendus sur des images du premier compte à rebours du lancement de la navette spatiale de Columbia, plus tôt dans l’année. Avec un humour prémonitoire, la première vidéo diffusée sur la chaîne américaine MTV était celle de Buggles. succès marquant de 1979 “La vidéo a tué la star de la radio.”

Et le reste, bien sûr, appartient à l’histoire. MTV a continué de dominer et de définir l’ère de la vidéo dans la pop mondiale, et ses Video Music Awards ont pris leur place dans le calendrier musical chaque été. L’événement d’août 2020 était le 37e dans l’histoire de la cérémonie, avec Lady Gaga le plus grand gagnant, remportant cinq prix parmi neuf nominations.

