Dire Straits parmi les stars de l’aide en direct figurera sur le flux « One Billion Views »

Band Aid va célébrer le milliard de vues sur ses chaînes YouTube officielles Live Aid et Live8 avec une journée unique de streaming le 28 décembre. Pendant 24 heures seulement, les téléspectateurs pourront se connecter gratuitement à une collection spéciale de programmes comprenant des performances de le concert original de Live Aid de 1985 et autres.

La spéciale sera en direct à partir de 17h GMT/12h HE/9h PT le 28 décembre jusqu’à la même heure le lendemain, au Aide en direct et En direct8 chaînes sur YouTube. Chaque visionnage générera de l’argent pour le Band Aid Trust.

L’émission racontera l’histoire de Band Aid depuis sa création en 1984 en tant que record de charité all-star collecter des fonds pour la famine en Éthiopie, et la création ultérieure du Band Aid Charitable Trust, jusqu’à nos jours. Il comprendra également des interviews nouvellement enregistrées, des performances remixées du Live Aid original et des documentaires.

Mark KnopflerLe compte Instagram de a été parmi ceux qui ont signalé l’événement, avec Détroit‘ performance mémorable à Live Aid parmi celles qui seront présentées. Montant sur scène au stade de Wembley à 18h, le groupe a donné une performance de 19 minutes dont « Money For Nothing », avec le chanteur invité Piquer, et une version épique de 11 minutes de « Sultans of Swing ».

Live Aid et son événement jumeau américain au JFK Stadium de Philadelphie, et d’autres dans le monde, ont finalement permis de récolter plus de 125 millions de dollars d’aide à la famine en Afrique. Son audience en direct est estimée à plus d’un milliard, dans 110 pays.

Un teaser pour l’événement de streaming spécial présente la star britannique Robbie Williams interprétant sa ballade signature « Angels », du concert Live8 qui a suivi à Hyde Park à Londres le 2 juillet 2005. La série Live8 de collectes de fonds, dix simultanément et une en juillet 6, ont eu lieu dans les pays du G8 et en Afrique du Sud.

Les concerts de 2008 ont soutenu la campagne britannique Make Poverty History et l’Appel mondial à l’action contre la pauvreté. Le spectacle de Londres a également joué Pink Floyd, dans une performance de retrouvailles avec Roger Waters, ainsi que L’OMS, Paul Mccartney, U2, Elton John, Annie Lennox, REM et plein d’autres.