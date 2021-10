Dire Straits prend d’assaut les États-Unis avec un quatrième album brillant

Détroit avaient construit leur public, à la fois au Royaume-Uni et dans le monde, pendant des années au moment où ils ont réalisé leur premier album britannique n ° 1. Il est arrivé au début de l’automne 1982, avec leur quatrième studio Love Over Gold. En deux semaines, le 16 octobre de la même année, il les a ramenés dans le classement américain et directement dans le Top 40. Les débuts n°38 du LP étaient le deuxième plus haut de la semaine, derrière seulement les débuts n°29 de Billy Joel avec The Nylon Curtain.

Enregistré à la Power Station de New York, le LP a vu Mark KnopflerLes compétences en écriture de chansons de s atteignent de nouveaux niveaux de sophistication. Il prenait de plus en plus confiance en lui pour s’exprimer au-delà du simple single de trois minutes, souligné immédiatement sur le morceau d’ouverture de l’album, « Telegraph Road » de 14 minutes. En effet, Love Over Gold ne contenait que cinq morceaux, dont le plus court, « Maladie industrielle » est arrivé à un peu moins de six minutes. Cette dernière chanson est devenue un hit radio rock majeur en Amérique, aidant l’album à se classer n ° 19 là-bas.

Lorsque Love Over Gold est sorti, Dire Straits grimpait déjà dans les charts des singles avec « Private Investigations », qui est devenu leur succès commun au Royaume-Uni, atteignant le n ° 2, tout comme « Walk Of Life » quatre ans plus tard. L’album a souligné à quel point le public du groupe était devenu grand en devenant directement n ° 1 au Royaume-Uni, en route vers le double statut de platine. Il a également dominé les charts en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Autriche, en Italie et en Norvège.

Knopfler a également écrit la chanson « Private Dancer » pour l’album mais a choisi de ne pas l’inclure, sentant qu’une voix féminine servirait mieux la chanson. Sa décision de le donner à Tina Turner aurait jouer un rôle majeur dans sa reprise de carrière en 1984.

‘Honnête et habile’

Cette année-là, Knopfler a déclaré au Times qu’il pensait que le public de Dire Straits appréciait la véritable motivation créative derrière le travail du groupe. « D’une manière ou d’une autre », se dit-il, « cela fait comprendre aux gens que ce qui est fait est honnête et habile. Ils se rendent compte que personne n’est là pour tuer rapidement.

Love Over Gold, comme l’ensemble du catalogue Dire Straits, a continué à revenir fréquemment dans les best-sellers britanniques, et au cours des 14 années qui ont suivi ses débuts dans les charts, il a accumulé un total de 200 semaines dans le Top 100.

