Dire Straits Rule Hot 100 avec « De l’argent pour rien »

Dans Détroit‘ tempête parfaite de 1985, le mois de septembre les a vus ajouter la suprématie des singles à leur succès spectaculaire sur album et comme attraction live. Sur la carte du 21 septembre, “De l’argent pour rien” a commencé un règne de trois semaines en tant que seul n ° 1 du Billboard Hot 100.

Mark Knopfler a peut-être utilisé une touche d’ironie lorsqu’il a demandé Piquer pour fournir la voix dans laquelle il a dit qu’il voulait son MTV, mais MTV voulait certainement Dire Straits. Alors que la vidéo du morceau entrait dans sa rotation maximale, le single est entré dans les charts américains pour la semaine du 13 juillet. C’était la date même à laquelle le groupe a pris sa place dans l’histoire le la facture Live Aid au stade de Wembley. L’album Brothers In Arms d’où provient la chanson faisait déjà d’énormes progrès, non seulement en Amérique mais dans le monde entier.

Un blocage des cartes

Knopfler était loin d’être séduit par la célèbre vidéo de la chanson, avec ses effets CGI qui ont aidé la technologie à se généraliser. Mais il ne faisait aucun doute qu’il a aidé à prendre la piste dans la stratosphère. “Pour moi, c’était presque comme une séquence de rêve”, a-t-il déclaré plus tard à Ultimate Classic Rock Nights de la façon dont il avait envisagé le clip. “J’avais visualisé un enfant dans sa chambre avec ce truc ‘Je veux que mon MTV’ se passe et la caméra se précipitant sur le paysage – comme je l’ai déjà dit, c’est une bonne chose que je n’ai jamais rien eu à voir avec la vidéo!”

Avec l’album déjà triple platine aux États-Unis et en hausse rapide, ces charts du 21 septembre ont montré les détroits au cours de la quatrième des neuf semaines au sommet de l’album, une course qui durerait jusqu’en novembre. Mais maintenant, ils dominaient également le marché des singles, alors que “Money For Nothing” a succédé au thème du film de John Parr “St. Elmo’s Fire (Man In Motion)” au n°1.

C’était au plus fort de la soi-disant « seconde invasion britannique » des États-Unis, et pour souligner ce point, Dire Straits est ainsi devenu le quatrième groupe britannique en seulement six mois à se classer en tête des singles et des albums américains en même temps. Pan!, Phil Collins, et Des larmes pour les peurs l’avaient tous fait avant eux en 1985; cinq autres artistes l’avaient fait au début des années 1980. Trois d’entre eux ont eu lieu en 1980, lorsque Pink Floyd, reine et John Lennon tous ont réussi l’exploit rare. Paul Mccartney l’a fait en 1982 et La police en 1983.

Incroyablement, “Money For Nothing” était le neuvième numéro 1 d’un artiste britannique sur 11 à dépasser le Hot 100. C’était également le deuxième succès américain de Knopfler en tant qu’écrivain en cinq mois : l’enregistrement par Tina Turner de son “Danseuse privée” avait atteint le n ° 7 en mars.

