Dire Straits sert le premier goût de “ Frères d’armes ”

La première chanson de ce qui allait devenir l’un des grands phénomènes d’albums de tous les temps, Brothers In Arms, est entrée dans le classement des singles britanniques le 20 avril 1985 pour Dire Straits. Comme Mark Knopflerchanson de “Si loin” a fait un début modeste au n ° 38 sur le compte à rebours, nous ne savions pas que l’album dont il était sur le point de faire partie, deviendrait l’un des disques déterminants à la fois des années 1980 et de la génération CD.

Le groupe était absent du classement des célibataires depuis une version live de «L’amour sur l’or» atteint un simple n ° 50 quelque 14 mois auparavant. C’était une autre année encore que leur dernière apparition dans le Top 20 du Royaume-Uni, avec ‘“Torsion au bord de la piscine” début 1983. «So Far Away» a fait ses débuts la semaine où la collecte de fonds All-Star USA For Africa “Nous sommes le monde” grimpé au sommet du classement britannique.

Amour à distance

Une quinzaine de jours plus tard, la chanson a atteint son sommet n ° 20. Il a fallu trois semaines avant que Brothers In Arms ne s’écrase sur le graphique pour le premier d’un agrégat de 14 semaines au n ° 1, sur une période de dix mois. Le doux et décontracté «So Far Away», écrit par Knopfler sur une relation à distance, a ouvert un ensemble qui allait devenir l’un des disques les plus vendus de tous les temps.

Aux Etats-Unis, Frères d’armes a commencé une course de neuf semaines au n ° 1 à l’été 1985. Le mars suivant, “So Far Away” est entré dans le Billboard Hot 100, grimpant au n ° 19. C’est devenu, peut-être surprenant, la dernière apparition de Dire Straits sur cette carte.

Knopfler joue encore parfois “So Far Away” dans son show live, et en 2006 il a été inclus sur l’album live sorti de sa tournée avec son ami Emmylou Harris, Real Live Roadrunning.

