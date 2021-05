Direct Mutual Fund Vs Regular Mutual Fund: économisez en quelques lakhs en choisissant la bonne option!

Toutes les caractéristiques du plan direct comme l’objectif de placement, le modèle d’allocation d’actifs, les facteurs de risque sont les mêmes que le plan régulier, à l’exception d’un ratio de dépenses plus faible.

Une fois que vous avez sélectionné le fonds commun de placement dans lequel vous souhaitez verser un montant forfaitaire ou démarrer le SIP, vous avez deux façons d’y investir. Les deux options disponibles pour les investisseurs dans toutes sortes et catégories de régimes de fonds communs de placement sont – les plans réguliers et les plans directs. Avez-vous déjà pensé à quel point ils sont différents et comment faire un choix entre eux?

Le plan régulier et le plan direct sont des options disponibles dans le même programme. La seule différence entre les plans réguliers et les plans directs est en termes de coût ou de frais. Toutes les caractéristiques du plan direct comme l’objectif d’investissement, le modèle d’allocation d’actifs, la stratégie d’investissement, les facteurs de risque, les facilités offertes et la structure de charge seront les mêmes que le plan non direct, à l’exception d’un ratio de dépenses inférieur. Même le portefeuille pour le régime direct et le régime régulier est le même.

C’est comme ça que ça compte. Chaque régime MF a son propre ratio de frais (ER) ou le ratio de frais total (TER) représentant le coût total que la société de fonds communs de placement ou l’AMC doit engager pour gérer le régime. Parmi les différentes têtes de coûts, une importante est la dépense de distribution ou la commission payée par la maison de fonds à l’intermédiaire, le distributeur de fonds communs de placement.

Le RE est imputé quotidiennement à la valeur liquidative du régime. Un ER inférieur signifiera que des frais moins élevés rongeront la valeur liquidative et refléteront ainsi un rendement plus élevé pour l’investisseur.

Dans le cadre du plan direct, les frais de distribution sont omis et seules les autres dépenses sont prises en compte dans le calcul du RE. Par conséquent, dans le cas du plan direct, le RE est faible par rapport au plan régulier.

La différence de TER entre les plans réguliers et directs peut varier de 0,5% à 1%. Sur une période plus longue, en comparant les rendements des régimes directs de fonds communs de placement par rapport aux régimes réguliers, les régimes directs peuvent vous aider à économiser un montant considérable en termes de coûts.

Étant donné que les RE des plans réguliers sont plus élevés que ceux des plans directs, la valeur liquidative du plan direct sera plus élevée que celle des plans réguliers. En termes simples, la valeur de votre investissement après l’achat de parts sera toujours plus élevée dans un plan direct par rapport à un plan régulier du même programme.

Un exemple

Examinons maintenant les chiffres et voyons combien d’économies sont possibles en économisant 1% des ER. En supposant que vous investissez 5 000 roupies par mois pendant 15 ans, une différence de 1 pour cent dans l’ER signifiera une économie de près de 1,34 lakh de roupies, si la croissance se produit à 8 pour cent par an.

Comment investir dans les plans directs

Il faut visiter individuellement une maison de fonds spécifique pour investir. Lors de la demande du plan direct, il faut mentionner «direct» dans la section du code d’agent. Il existe de nombreuses plates-formes fintech offrant également un accès pour investir dans des plans directs. De plus, même vos investissements existants, y compris les sommes forfaitaires et les SIP en MF, peuvent être basculés vers un plan direct du même régime, sous réserve de frais de sortie.

Fallouts

Avant de vous lancer directement, assurez-vous que si l’achat et la gestion d’un portefeuille MF vous conviennent sans intermédiaire, n’investissez que par le biais du plan direct et profitez de la réduction des coûts. Aller directement vous éloignerait des services de l’intermédiaire. Les choses telles que le changement d’adresse, les coordonnées bancaires, les nominations que votre agent aurait fait pour vous devraient être traitées directement avec la maison de fonds via leur centre d’appels ou leur courrier électronique.

Le choix du bon régime de fonds communs de placement est une partie importante de la planification de vos investissements. Une diversification et une sélection appropriées basées sur des performances constantes sur le long terme sont quelques éléments clés du processus de sélection. Une mauvaise décision d’investissement peut finir par nuire à vos investissements et à vos objectifs.

