Direct sur OTT : comment attraper le film de héros de guerre Kargil Shershaah

Quel meilleur moment pour diffuser un film de guerre que le jour de l’indépendance de l’Inde. L’esprit de patriotisme dans le film correspondra parfaitement à l’ambiance générale de la nation à l’époque. Et donc, Shershaah, le drame de guerre tant attendu a le bon timing car il devrait être présenté en première mondiale demain (13 août) directement sur la plate-forme OTT.

Shershaah est l’histoire vraie du capitaine Vikram Batra, lauréat du PVC (Param Vir Chakra, la plus haute décoration militaire de l’Inde), dont la valeur a aidé l’Inde à remporter la guerre de Kargil en 1999. Le film a été réalisé avec le soutien total de la famille du héros de la fin de la guerre.

Ses derniers mots furent : « Durga Mata ki Jai »

Le film a été intitulé Shershaah parce que c’était le nom de code du héros de guerre martyr de l’Inde. Vikram Batra avait 24 ans lorsqu’il a sacrifié sa vie sur le terrain de la guerre. Il aurait abattu au moins quatre soldats pakistanais lors de son dernier combat alors qu’il chargeait pour secourir un autre officier grièvement blessé. Alors qu’il se dirigeait vers les forces ennemies, il aurait crié « Durga Mata ki Jai », qui était le cri de guerre de son unité. Ce seront ses derniers mots.

Il se trouve que les acteurs du film se sont réunis avec l’armée indienne, les amis et la famille du capitaine Batra pour une projection spéciale à New Delhi avant la sortie. Organisée en l’honneur du héros de guerre martyr, la projection s’est déroulée en présence de Vishal Batra, frère jumeau de Vikram Batra et de ses parents Girdhari Lal Batra et Kamal Kanta Batra, aux côtés du général MM Naravane, chef d’état-major de l’armée, du lieutenant général CP Mohanty, vice Le chef d’état-major de l’armée, le lieutenant-général Sanjiv Sharma, le chef d’état-major adjoint et les amis et la famille de l’acteur Sidharth Malhotra.

Outre les acteurs principaux Sidharth Malhotra et le réalisateur de Kiara Advani Vishnu Varadhan, le producteur Shabbir Boxwalla de Kaash Entertainment et l’écrivain Sandeep Shrivastava étaient également présents.

Le film présente également Shiv Panditt, Raj Arjun, Pranay Pachauri, Himanshu Ashok Malhotra, Nikitin Dheer, Anil Charanjeett, Sahil Vaid, Shataf Figar et Pawan Chopra dans des rôles clés.

Shershaah en streaming sur Amazon Prime Video

Coproduit par Dharma Productions et Kaash Entertainment, le film est prêt à être diffusé sur Amazon Prime Video demain (12 août) dans plus de 240 pays et territoires.

Amazon Prime Video est disponible en Inde sans frais supplémentaires avec un abonnement Amazon Prime pour Rs 999 par an ou Rs 129 par mois, les nouveaux clients peuvent en savoir plus sur www.amazon.in/prime et s’abonner à un essai gratuit de 30 jours.

Amazon Prime Video, depuis qu’il a augmenté son contenu en Inde, a connu un bon succès. Sa récente série Web The Family Man -Season 2 et la star de Vidya Balan Sherni sont des blockbusters, pour utiliser une description grand public.

À Bollywood, Amazon Prime Video produit un film d’Akshay Kumar, Ram Setu, et fait également actuellement les débuts de Shahid Kapoor dans l’espace numérique à travers une série Web.

Amazon Prime Video a récemment organisé une extravagance cinématographique de 8 jours pour son Prime Day.