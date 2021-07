« Directement dans un avion pour Las Vegas ! »

in

Cette équipe d’Angleterre est à un match de football de devenir immortelle.

Les Three Lions de Gareth Southgate affronteront l’Italie à Wembley en finale de l’Euro 2020 dimanche où ils tenteront de devenir la deuxième équipe anglaise à remporter un tournoi majeur.

.

Harry Kane a viré l’Angleterre devant le Danemark et en finale et maintenant ils ne sont plus qu’à une victoire de la gloire européenne

Southgate et son groupe de 26 joueurs ont fait honneur à la nation pour la façon dont ils ont agi et joué cet été.

Ils auront une pause bien méritée après le match phare de dimanche, mais que feront-ils si l’Angleterre gagne et met fin à 55 ans de mal ?

Eh bien, nous leur avons posé cette question. Et sans surprise, Las Vegas figure en bonne place dans les plans de ce jeune groupe !

Voici comment les joueurs anglais célébreront s’ils remportent l’Euro 2020…

Declan Rice et Jadon Sancho

Le milieu de terrain de West Ham, Declan Rice, a remarquablement déclaré qu’il n’avait jamais bu une pinte de bière et qu’il s’était engagé à en boire une si l’Angleterre remportait la finale.

“Savez-vous quoi, jusqu’à ce jour, je n’ai jamais bu de bière et j’ai 22 ans”, a-t-il déclaré en riant. “C’est la vérité. Je n’ai jamais bu une pinte. Ne le bois pas.

“Pas vraiment [a drinker]. Mais une pinte ? Non.

« Je sais que c’est hors sujet mais je n’ai jamais bu de bière. Les gens sont surpris. Je n’aime tout simplement pas son odeur, donc je ne m’en suis jamais approché.

Lorsqu’on lui a demandé s’il boirait une bière si l’Angleterre gagnait, Rice a répondu : « Oui. Je vais essayer, mais je vais probablement le recracher ! »

.

Rice a commencé chacun des matches de l’Euro 2020 de l’Angleterre jusqu’à présent et une bière serait bien méritée

Jadon Sancho a dit qu’il se joindrait à Rice pour prendre une bière, mais il a admis qu’il devrait d’abord demander à sa mère s’il pouvait en avoir une !

“Je pense que je vais le rejoindre”, a déclaré Sancho lorsqu’on lui a posé des questions sur la déclaration de Rice. « Je n’ai jamais bu de bière !

«Je ne suis pas vraiment un gros buveur, donc je ne sais pas à ce sujet. Je dois demander à ma mère si je suis autorisé !

Jack Grealish et Jordan Pickford

Le gardien d’Everton Pickford a déclaré qu’il réserverait un vol pour Las Vegas si les Three Lions le faisaient.

Lorsqu’on lui a demandé comment il allait célébrer, Pickford a expliqué: “Trois semaines à Vegas avec Jack [Grealish].

“Ce serait une expérience formidable et je ferais certainement l’éloge pendant un bon sort.”

Grealish, 25 ans, a eu une réaction similaire lorsqu’il a été interrogé sur ses plans si l’Angleterre soulevait son premier trophée international depuis les héros vainqueurs de la Coupe du monde de 1966.

Il a déclaré : « Allez à Las Vegas pendant dix jours. Je serais directement dans un avion pour Vegas et je ne reviendrais pas – c’est terminé ! »

.

Grealish sera peut-être à Vegas à cette heure la semaine prochaine – et nous ne le reverrons peut-être plus jamais !

Kyle Walker

« Je ne sais pas, je pense que je vous laisserais trouver quelque chose.

« Je suis assez content de faire tout ce que vous voulez si l’Angleterre gagne l’Euro !

Phil Foden

Foden s’est décoloré les cheveux en blond avant le tournoi – en faisant des comparaisons avec Gazza – et a déclaré que toute l’équipe d’Angleterre avait promis de faire de même s’ils gagnaient le tournoi !

« J’ai dit à l’équipe qu’elle devait avoir la même coupe de cheveux que moi si nous la gagnons, et ils ont tous accepté !

“Alors j’espère que si nous le gagnons, vous verrez tout le monde avec la même coupe de cheveux.”

.

Toute l’équipe d’Angleterre pourrait-elle être blonde à cette heure la semaine prochaine ?

Harry Kane

Le capitaine Kane a dit qu’il ferait tout ce qui précède si l’Angleterre battait l’Italie.

Cela signifie que nous verrons la star de Tottenham se décolorer les cheveux en blond brillant, s’envoler pour Vegas et prendre les pintes avec Sancho et Rice !

