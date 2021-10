Directeur adjoint sur «Rust» qui a donné à Alec Baldwin Gun a eu des problèmes de sécurité, réclamations antérieures de l’équipage

L’assistant réalisateur sur le tournage de « Rust » qui a raconté Alec Baldwin le pistolet à hélice qu’il était sur le point de tirer était sûr a permis un environnement de travail dangereux sur les productions précédentes … ceci selon quelqu’un qui a travaillé avec lui sur une production précédente.

Propmaker Maggie Goll travaillé avec AD Dave Hall en 2019 sur la série « Into the Dark » de Hulu. Elle dit: « Au début, il semblait être un premier plus âgé et affable [A.D.] avec la série habituelle d’idiosyncrasies, mais cette façade a rapidement disparu », ajoutant : « Il n’a pas maintenu un environnement de travail sûr. »

« Il n’a pas maintenu un environnement de travail sûr », a déclaré Goll dans un communiqué à NBC News. « Les décors étaient presque toujours autorisés à devenir de plus en plus claustrophobes, pas de voies de pompiers établies, les sorties bloquées … les réunions de sécurité étaient inexistantes. »

Goll dit que dans un cas, Halls a continué à laisser les caméras tourner au milieu d’une urgence médicale – quand quelque chose est arrivé au pyrotechnicien – et elle dit que cela a créé une situation dangereuse.

Peut-être le plus alarmant … elle dit que Halls n’a pas organisé de réunions de sécurité lorsqu’une arme à feu a été utilisée sur le plateau.

Lire du contenu vidéo

PA

Halls est celui qui a donné à Baldwin le pistolet à hélice et a crié « pistolet froid » … ce qui signifie qu’il n’y avait pas de balles réelles. Apparemment, c’était une erreur fatale.

Halls n’a pas répondu à la demande de commentaires de NBC.