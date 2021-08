Directeur de la stratégie de CoinShares Crypto nouveaux médias

Le directeur de la stratégie du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares affirme que le marché en plein essor des jetons non fongibles (NFT) n’est pas une bulle.

Dans un nouveau tweetstorm, Meltem Demirors souligne la rareté de divers projets NFT et Bitcoin comme un facteur clé potentiel de motivation des investisseurs.

« Les NFT sont-ils une bulle ? Non. La richesse est une bulle…

Pour la première fois dans l’histoire, plus de 1 % des adultes dans le monde sont millionnaires, soit 56 millions de millionnaires. Leur valeur nette totale s’élève à 158 000 milliards de dollars. Il y a 21 millions de Bitcoin. Il y a 10 000 Punks. Il y a 100 rochers.

Demirors dit que les NFT sont des symboles de statut pour une nouvelle classe de consommateurs.

Elle dit également que les NFT peuvent être fractionnés, peuvent être partagés et peuvent être utilisés comme garantie sur les marchés financiers en chaîne, contrairement aux produits de luxe traditionnels tels que les sacs, les montres et les chaussures.

« Le marché mondial des produits de luxe, c’est-à-dire les dépenses ostentatoires, est absolument énorme. Les NFT sont un symbole de flex/statut numérique pour une nouvelle classe de consommateurs, mais contrairement aux marchés traditionnels de la richesse et du statut, ils sont ouverts à tous, n’importe où avec une rareté vérifiable.

Demirors dit également que dépenser des millions en NFT n’est pas nécessairement une idée étrange.

“Pour ceux qui disent que dépenser des millions en JPEG est stupide et que nous devrions résoudre la faim dans le monde, veuillez d’abord appeler les personnes figurant sur la liste des collectionneurs d’art traditionnel. Les gens dépensent 200 millions de dollars en taches de peinture. En quoi dépenser 2 millions de dollars en blobs de pixels est-il moins noble ? »

Les commentaires de Demirors interviennent après que le géant des services financiers Visa a acheté un personnage Cryptopunk d’une valeur d’environ 150 000 $ au moment de la transaction.

En 2020, la place de marché NFT OpenSea n’a traité que 21 millions de dollars de volume de transactions, mais le 8 août, la plate-forme a battu des records avec 78,8 millions de dollars de volume de transactions quotidien.

Au milieu de la croissance explosive de l’industrie, Demirors dit qu’elle choisit d’adopter les NFT.

« Il y a donc trois options

1 : ne rien faire

2: embrasser les NFT, plonger et essayer d’apprendre et de comprendre…

3: moquez-vous des NFT comme une bulle et rien de plus qu’un blanchiment d’argent élaboré, tout comme vous vous êtes moqué du bitcoin il y a 5 ans.

J’en choisis 2.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/GavrBY/Damir Khabirov