Directeur de la vente au détail omnicanal de Max Mara sur les salons itinérants – WWD

ISCHIA, Italie — Après la pandémie de COVID-19, un salon de villégiature peut aider à attirer l’attention sur la production Made in Italy, stimuler le tourisme et signaler une relance, a déclaré Maria Giulia Prezioso Maramotti Germanetti, directrice de la vente au détail omnicanal du Max Mara Fashion Group et ambassadrice mondiale de la marque de l’entreprise.

S’exprimant mardi avant le salon Max Mara Resort 2022 sur l’île d’Ischia, Prezioso Maramotti Germanetti était clairement fier de « lancer un beau message » qui mettait l’accent sur la culture italienne et le patrimoine naturel de la marque. “C’est un projet qui me tient vraiment à coeur”, a-t-elle déclaré.

S’ouvrir aux événements en direct, tout en gardant à l’esprit les restrictions pour aider à freiner la propagation du virus, est un signe de renaissance, a-t-elle noté. Alors que le nombre d’invités était limité à 80 et que l’émission devait se dérouler en plein air, elle a déclaré que plusieurs éditeurs étrangers étaient attendus des États-Unis, de Russie, de France, d’Allemagne, de Grèce, des Pays-Bas et d’un groupe de Chinois vivant en Europe. .

Tout en admettant que le marché asiatique, et la Chine en particulier, sont des régions clés pour Max Mara, comme pour de nombreuses marques de luxe, Prezioso Maramotti Germanetti a déclaré qu’elle pensait qu’il y aurait une reprise de l’Occident, “un pôle d’attraction”, et que les touristes bientôt retour dans la « belle Europe ».

Auparavant, à partir de la saison pré-automne 2015, le groupe italien de mode féminine avait organisé des défilés à New York, Londres, Shanghai, Reggio Emilia – où il a son siège – et Berlin. L’année dernière, il était censé organiser son salon de villégiature à Saint-Pétersbourg, mais a été contraint d’annuler ces plans en raison de l’urgence sanitaire. Interrogé sur l’importance de ces spectacles itinérants, Prezioso Maramotti Germanetti a déclaré qu’ils aidaient à présenter des “couches de contenu”, bien que “chaque marque ait sa propre stratégie et sa propre voix”. La Fashion Week de Milan reste également clé, a-t-elle souligné.

Les salons itinérants en station sont clairement un outil de communication fort, et dans le cas de Max Mara, qui fête cette année ses 70 ans et est une entreprise ancrée dans le prêt-à-porter, ils sont encore plus importants, estime-t-elle. Cependant, elle a fortement mis en garde contre toute réflexion en termes de chiffres et de ventes, soulignant que les projets doivent toujours être « bio ».

Elle a souligné que le produit est toujours le point de départ de toute communication, « une inspiration et un contenu de premier plan », et que non seulement la cohérence est indispensable grâce à la « clarté des canaux et des plateformes », mais il est impératif de « toujours avoir votre consommateur dans esprit, vous ne pouvez pas être autoréférentiel.

Cette cohérence est illustrée par le film de l’émission, qui sera réalisé par Ginevra Elkann et sera disponible jeudi. Le réalisateur a fait ses débuts avec « Magari », sorti en 2019, a étudié à la London Film School et a travaillé avec Anthony Minghella et Bernardo Bertolucci. “C’est une femme, une réalisatrice italienne et, pour boucler la boucle, c’est aussi la petite-fille de Marella Agnelli”, l’un des célèbres cygnes de Truman Capote qui a inspiré le directeur créatif Ian Griffiths pour la collection resort.

Le groupe Max Mara, avec un chiffre d’affaires 2020 de 1,2 milliard d’euros, dispose d’un réseau de 2 500 magasins dans plus de 100 pays et Prezioso Maramotti Germanetti a déclaré que le vaisseau amiral milanais était en cours de rénovation, tout comme d’autres unités dans le monde. “Nous n’avons jamais vraiment cessé de les retoucher”, a-t-elle proposé. La boutique de Milan a été calquée sur un plan vieux de 10 ans, de sorte qu’il était nécessaire de « changer les matériaux et c’est plus léger et nous avons ajouté deux œuvres d’art de la Collezione Maramotti », le musée d’art de la famille. Des détails supplémentaires seront dévoilés cet automne, a-t-elle déclaré, refusant de révéler des détails supplémentaires sur les changements.

« La pandémie nous a appris que le magasin offre un moment d’expérience et non un besoin. Maintenant, vous voulez retourner dîner au restaurant non pas parce que vous n’avez pas mangé pendant le verrouillage, mais vous voulez profiter de cette expérience et c’est la même chose pour le shopping », a-t-elle soutenu. “Je n’ai jamais exclu l’une ou l’autre des plateformes de distribution.”