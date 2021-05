Directeur de Valeurs Mobilières TD ⋆ .

de Birch Gold Group:

Cette semaine, Your News to Know rassemble les dernières actualités concernant l’or et l’économie en général. Les histoires incluent: Un expert dit que l’or est toujours à un prix avantageux, comment Bâle 3 pourrait stimuler les prix de l’or et de l’argent, et ce qui va suivre après la cassure de l’or.

Valeurs Mobilières TD: l’or est «relativement bon marché» par rapport à ce qui pourrait arriver

Le 20 mai, le chef de la stratégie mondiale de Valeurs Mobilières TD, Richard Kelly, a examiné le prix actuel de l’or (1 887 $) par rapport aux devises dans les perspectives économiques actuelles. Comme Kelly l’a noté, l’or a connu un recul important par rapport à son sommet d’août de 2 070 $, tombant à 1650 $ à certains moments, mais restant principalement au niveau de 1 800 $.

Kelly pense que ce recul pourrait avoir effrayé les investisseurs loin de l’or malgré le maintien du vent arrière du métal:

L’or a connu une accélération phénoménale au cours de l’année dernière, et lorsque cela s’est inversé, je pense que cela a effrayé quelques investisseurs.

Comme il l’explique, la pression à la baisse s’est accompagnée d’une hausse soudaine des rendements des bons du Trésor, qui semble avoir conduit les investisseurs à négliger le véritable état du marché obligataire. L’optimisme est venu rapidement lorsque les traders ont commencé à croire que la Réserve fédérale pourrait commencer à augmenter les taux d’intérêt et à freiner sa politique monétaire ultra-souple afin de parer à l’inflation.

Pourtant, la Fed a toujours promis qu’elle n’avait pas l’intention de commencer à relever les taux d’intérêt de si tôt. Kelly lui-même estime que bon nombre des principales devises, y compris le dollar américain et l’euro, affichent une force imméritée (malgré la récente faiblesse du dollar). Ceci est étayé par l’ampleur même de l’expansion de l’offre monétaire qui s’est produite au cours de l’année écoulée.

En gardant cela à l’esprit, Kelly pense que les investisseurs devraient toujours voir l’or comme une bonne affaire, même s’il se rapproche de 1 900 $. Il s’est également empressé de souligner qu’un prix de l’or libellé en dollars plus élevé peut provenir d’une cause souvent négligée:

Étant donné que l’or est généralement évalué en dollars, toute baisse du billet vert pourrait entraîner une hausse des prix de l’or.

Il s’agit d’un concept important: des prix de l’or plus élevés pourraient résulter de pressions économiques typiques comme une demande accrue. Ou le prix de l’or peut augmenter lorsque le dollar baisse. (En d’autres termes, une personne semble plus grande lorsqu’elle est mesurée avec un étalon rétrécissant.)

Selon Kelly, l’or a beaucoup de marge de manœuvre pour des gains supérieurs à ce niveau en raison des risques inflationnistes et de nombreux autres facteurs favorables qui ont soutenu le prix de l’or et la demande des investisseurs.

L’accord Bâle 3, les prix de l’or et de l’argent

Il est assez bien connu que si tous les clients se présentaient à la porte d’une banque et demandaient que tout leur argent soit retiré en même temps, les portes de la banque seraient verrouillées en quelques minutes. Pourtant, comme le note Patrick A. Heller de Numismatic News, beaucoup ne savent pas que la même chose se passe exactement en ce qui concerne le stockage des métaux précieux par les banques dans le cadre de l’accord de Bâle 3 de la Banque des règlements internationaux.

Bon nombre des plus grandes banques du monde sont des négociants actifs sur les marchés des métaux précieux, tout comme leurs clients. Les clients peuvent choisir de stocker leurs métaux précieux dans un stockage alloué ou non alloué.

Les métaux précieux «alloués» signifient que le client est le propriétaire de l’enregistrement de pièces et de lingots spécifiques, stockés séparément. Poids, pureté, numéros de série, nom de marque: toutes les informations d’identification pertinentes sont enregistrées. Lorsque le client retire des métaux ou vend ces actifs, la banque libère exactement les mêmes actifs. Ils sont la propriété du client. La banque ne les possède pas et, plus important encore, ils ne sont pas répertoriés comme actifs bancaires ou comme passifs.

Les métaux précieux «non alloués» sont complètement différents.

Dans le stockage non alloué, le client d’une banque ne possède aucun article spécifiquement identifié. Au lieu de cela, le client est, selon les termes de Heller, «un créancier non garanti de la banque, qui a une créance sur certains des actifs détenus par la banque». Si vous avez, disons, 1 000 onces d’argent dans un entrepôt non alloué auprès d’une banque, cela signifie que la banque a dans ses livres un passif envers vous pour la valeur marchande de 1 000 onces d’argent. Cela équilibre l’argent physique, que le la banque possède et les listes comme un atout.

Désormais, pour les commerçants, le stockage non alloué est pratique. Cela permet aux banques d’économiser une charge de paperasse et de démarches pour mélanger les barres et les pièces d’une étagère à une autre. Et comme un jour donné, seul un petit pourcentage des métaux précieux d’une banque est réellement transigé, la plupart des banques se livrent à des «transactions de métaux précieux fractionnaires». Tout comme la banque de réserves fractionnaires, cela signifie que les métaux précieux physiques détenus par la banque sont largement compensés par les métaux précieux «non alloués», qui ne sont en réalité qu’un passif pour les clients que les banques couvrent en achetant des options ou d’autres formes papier de métaux précieux.

Peut-être pouvez-vous voir les problèmes ici… Ou, laissons Heller signaler les problèmes:

Quelle est l’ampleur de ce marché du papier, où les banques peuvent détenir des contrats papier pour couvrir leurs engagements de livraison de métaux précieux physiques? Lors d’une audience de la Commodity Futures Trading Commission en mars 2010, le consultant en métaux précieux Jeffrey Christian a déclaré que ces institutions auraient peut-être vendu leurs métaux physiques autant que 100 fois la quantité de métal qu’ils possédaient réellement. Évidemment, si tous ces propriétaires contactaient leur banque pour prendre livraison, le marché du papier s’effondrerait. [emphasis added]

Heller pense que le commerce de stockage non alloué des métaux précieux est le principal suppresseur des prix des métaux précieux. Par exemple, la London Bullion Market Association négocie 20 milliards de dollars d’or par jour et 5 billions de dollars par an. Mais il n’y a pas de camions à benne remplis de lingots qui entrent et sortent de l’installation LBMA. Il n’y a pas de trains très surveillés qui se dirigent vers un entrepôt sécurisé de la LBMA, des wagons couverts remplis des 20 milliards de dollars de lingots d’or du jour pour le marché. Parce que le commerce se fait en or «non alloué», le métal lui-même peut ne pas exister.

Après la Grande Récession, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a rédigé l’accord Bâle 3 pour freiner les banques et limiter ce qu’elles peuvent faire dans la poursuite des profits. Pourtant, bien qu’elle ait été rédigée en 2008, sa date de mise en œuvre 2013-2015 a été repoussée au début de 2023, même si certains changements doivent entrer en vigueur le 1er juin.

Voici le changement problématique: les banques ne seraient plus en mesure de prendre en compte les engagements pour livrer des métaux précieux «non alloués» dans le cadre de leurs réserves. Ce qui signifie que les banques ne pourraient échanger que les métaux précieux qu’elles détiennent physiquement (et non l’or ou l’argent alloué – rappelez-vous, qui appartient au client).

Il est intéressant de noter que les objections ne sont pas seulement venues des banques, mais du secteur des métaux précieux lui-même. Le 4 mai, la London Bullion Market Association et le World Gold Council ont soumis un document à la Prudential Regulation Authority demandant une modification des limitations de l’accord de Bâle 3 sur le commerce des métaux précieux non alloués.

Heller s’attend à de nombreux retours et révisions à l’avenir, car une mise en œuvre complète des limitations sur les échanges de stockage non alloué entraînerait à juste titre une crise bancaire. D’une part, il n’y a tout simplement pas assez d’or et d’argent dans le monde pour représenter tous les métaux précieux en papier achetés et vendus. Heller pense que même une mise en œuvre progressive de l’accord entraînera des augmentations massives des prix des métaux précieux, voire les multipliera, au cours des 2 prochaines années, alors que les défis de la demande, du stockage et de la conservation se présenteront dans cette nouvelle ère de services bancaires moins irresponsables.

Voici ce qui pourrait arriver ensuite avec l’or

Selon l’analyste principal du marché d’OANDA, Edward Moya, la récente vente dans l’espace crypto était exactement ce dont l’or avait besoin pour sortir de sa fourchette de négociation de plusieurs mois. Alors que les prix de la crypto chutaient, les investisseurs ont reçu un rappel de la volatilité du marché de la cryptographie et se sont tournés vers l’or comme valeur refuge et couverture contre l’inflation.

