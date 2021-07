Directeur du marché Bitcoin : l’investissement de SoftBank « tirera parti de notre vision »

Mercado Bitcoin était évalué à plus de 2 milliards de dollars après avoir levé 200 millions de dollars auprès du Fonds pour l’Amérique latine de Softbank lors d’un tour de série B. L’augmentation de capital place la bourse de crypto-monnaie basée au Brésil dans la catégorie élite, puisqu’elle est désormais la huitième licorne la plus précieuse. dans toute l’Amérique latine.

Dans une interview accordée à Invezz lundi, le directeur de Bitcoin Market Fabricio Tota a déclaré que la participation de Softbank aidera l’entreprise à « tirer parti de notre vision » pour construire l’économie numérique du futur.

Softbank offre plus que de l’argent liquide

SoftBank, basée au Japon, a participé à plusieurs investissements mondiaux notables ces dernières années, notamment ceux du sud-coréen Coupang et du suédois Klarna. La société d’investissement a annoncé en mai que son Vision Fund avait réalisé un bénéfice unitaire de 4,03 billions de yens (26,82 milliards de livres sterling), ce qui était supérieur à celui de Berkshire Hathaway l’année dernière.

En tant que tel, l’intérêt de SoftBank pour un courtier en crypto-monnaie latino-américain peut être considéré comme un vote de confiance.

Tota a déclaré que SoftBank apportera également “beaucoup plus à la table” que de simples capitaux frais. SoftBank a la possibilité de connecter Mercado Bitcoin à “pratiquement n’importe quelle entreprise” au Brésil ou dans le monde qui peut vous aider à exécuter votre vision et votre stratégie de croissance.

Utilisation des revenus : défendre et étendre la part de marché

Marché Bitcoin dispose désormais de plus de ressources pour défendre sa part de marché dominante dans sa région d’origine. Des concurrents comme Coinbase Global Inc (NASDAQ : COIN) et la société privée Kraken sont invités à « jouer le jeu » et un environnement concurrentiel sain est toujours bon pour l’industrie. Tota a dit :

Nous voulons protéger notre position et même nous développer pour concurrencer [Coinbase y Kraken]. Il n’y a aucun problème pour concourir tant que tout le monde respecte les lois et règlements ici au Brésil.

Mercado Bitcoin cherche également à étendre sa portée en Amérique latine, a déclaré l’exécutif. La société travaillait à cet objectif avant l’augmentation de capital, mais peut désormais « accélérer son expansion ».

Mercado Bitcoin cherchera à acquérir des entreprises qui ont une forte présence sur un marché étranger, mais l’administration ne va pas hésiter et « repartir de zéro » dans d’autres pays.

L’importante augmentation de capital de la société la rapproche d’un éventuel premier appel public à l’épargne, mais la direction n’a pas l’intention dans l’immédiat de coter ses actions en bourse. Tota a dit :

Nous pensons qu’en ce moment nous devons faire nos devoirs et utiliser l’argent et les relations pour aller plus loin.

