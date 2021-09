Directeur sportif de Rennes : « Nous espérions vendre Camavinga pour plus d’argent »

Eduardo Camavinga a réalisé un rêve à seulement 18 ans. Le Français d’origine angolaise est désormais officiellement un joueur du Real Madrid. L’opération a été clôturée pour environ 31 millions d’euros avec des bonus variables supplémentaires non divulgués. Alors qu’il ne restait plus qu’un an à son contrat actuel, certains rapports indiquaient que Camavinga attendrait jusqu’en janvier et signerait un pré-accord avec un nouveau club potentiel, ce qui signifie que son club natal de Rennes ne réaliserait aucun bénéfice. Mais, heureusement pour le club et le joueur, le Real Madrid est venu frapper à la porte et des frais ont été convenus. Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, suite au départ de Camavinga, le directeur sportif rennais, Florian Maurice, s’est ouvert sur l’accord.

“Nous espérions vendre Camavinga plus cher”, a expliqué Maurice. “ Une grande partie des frais dépend des bonus, comme la participation d’Eduardo, les performances du club, etc. Il existe un certain nombre de bonus importants qui peuvent permettre à Rennes de gagner un peu d’argent à l’avenir, et un petit pourcentage d’un éventuel future revente.

Le directeur sportif a ensuite décrit le rythme auquel l’accord est passé de simples pourparlers à un accord finalisé. «Ça a été très, très rapide. À peine 48 à 72 heures auparavant, il avait déjà commencé à négocier avec le Real Madrid. Pour le club, pour le joueur, c’est quelque chose qui se termine de manière positive. J’ai toujours dit que je ne voulais pas qu’Eduardo parte gratuitement. Lui non plus, en fait, sa famille ne le voulait pas non plus. Ce qui s’est passé est génial. Dans le contexte d’aujourd’hui, il aurait pu dire : « J’attendrai six mois avant de signer quelque part et je pars libre. Tout le mérite revient à Eduardo pour atteindre un club comme le Real Madrid. Pour moi, il va dans le plus grand club du monde. Pour lui, c’est mérité, même s’il a connu une saison difficile tant dans le football qu’en dehors du sport. Il s’est passé beaucoup de choses autour de lui. C’est un gars de haut niveau, un joueur de haut niveau ».

Florian Maurice a poursuivi en décrivant sa fierté de voir potentiellement deux produits rennais, Dembele et Camavinga, lors du prochain Clasico. “Le Real Madrid donnera à Camavinga les moyens de devenir un grand joueur”, a révélé Maurice. « Pour Rennes, vendre un joueur au Real Madrid est aussi une très bonne chose. On parlait d’un Clasico avec quelques joueurs formés au Stade rennais (Camavinga et Dembele), c’est fantastique. Ça se termine très bien, je suis très content pour lui. Il le mérite, le club a fait ce qu’il fallait. Il y a quelques mois, on se serait attendu à le vendre forcément un peu plus cher, mais dans le contexte actuel, c’est une vente très intéressante, je pense que c’est même le plus gros transfert qui se fasse en France », a conclu Maurice.

La volonté de Camavinga de rejoindre le Real Madrid était claire. Les trois parties se sont mises d’accord sur le transfert et le joueur de 18 ans devient la deuxième signature majeure du Real Madrid en deux ans.