Directeur sportif de Séville : “Je pense que Ramos est en pourparlers avec le Real Madrid pour prolonger son contrat”

Le directeur sportif de Séville, Monchi, a révélé que Sergio Ramos était toujours en pourparlers avec le Real Madrid au sujet d’une prolongation de contrat. Monchi a parlé à Sky Sports et lorsqu’on lui a demandé des informations suggérant que Séville allait signer Ramos en tant qu’agent libre afin que le défenseur central puisse retourner dans son premier club, le légendaire directeur sportif a été clair :

“C’est un joueur du Real Madrid. Je pense qu’il est maintenant en pourparlers avec le Real Madrid pour prolonger son contrat, c’est tout ce que je peux dire », a expliqué Monchi.

Les derniers rapports publiés dans les médias espagnols indiquent que Ramos et le Real Madrid pourraient parvenir à une sorte d’accord après que le défenseur central ait décidé d’accepter la possibilité de signer une prolongation d’un an. Madrid ne voulait pas lui donner un contrat de deux ans, mais maintenant que Ramos semble désireux de signer pour une saison de plus, un accord semble être proche.

Ramos a encore deux semaines pour son contrat actuel avec le Real Madrid, mais le fait qu’il n’ait pas encore signé d’offre pour un autre club suggère que les deux parties impliquées dans sa prolongation parviendront probablement à s’entendre.