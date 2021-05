Directives de l’ASCI sur le marketing d’influence pour avoir un impact positif

Selon les lignes directrices, toutes les publicités publiées par les influenceurs des médias sociaux ou leurs représentants, sur les comptes de ces influenceurs doivent porter une étiquette de divulgation qui l’identifie clairement comme une publicité

Suite au projet de directives pour la publicité d’influence sur les médias numériques publié en février par l’Advertising Standards Council of India (ASCI), l’organisme de publicité a dévoilé jeudi les directives finales. Les directives obligent les influenceurs à étiqueter le contenu promotionnel qu’ils publient et seront applicables aux messages commerciaux ou aux publicités publiés à partir du 14 juin 2021. « Alors que la consommation de médias numériques devient la norme, la distinction entre le contenu et les publicités promotionnelles devient critique. . Le paysage du marketing se transforme et le marketing d’influence est devenu courant. Par conséquent, les consommateurs ont le droit de savoir quel contenu a été payé par les marques et les directives visent à apporter cette transparence au marketing d’influence », a déclaré l’ASCI dans un communiqué.

Selon les lignes directrices, toutes les publicités publiées par des influenceurs des médias sociaux ou leurs représentants, sur les comptes de ces influenceurs, doivent porter une étiquette de divulgation qui l’identifie clairement comme une publicité. Pour les experts du secteur, les directives de l’ASCI auront un impact positif sur l’espace de marketing d’influence. «Les lignes directrices signifient qu’il y a une reconnaissance pour l’ensemble de l’industrie. Amener l’industrie à respecter ces directives en termes de transparence et de responsabilité apportera plus de crédibilité dans ce qu’un influenceur dit », a déclaré Ambika Sharma, fondatrice et directrice générale de Pulp Strategy, ajoutant qu’il faudra beaucoup d’auto-modération. Il incombe à tout le monde dans l’écosystème, des marques, des influenceurs aux agences, de suivre ces directives.

De plus, une divulgation est requise s’il existe un lien matériel entre l’annonceur et l’influenceur, où le lien matériel ne se limite pas à une compensation monétaire. Le lien matériel peut inclure, mais sans s’y limiter, des avantages et des incitations, tels qu’une compensation monétaire ou autre, des produits gratuits avec ou sans conditions, y compris ceux reçus non sollicités, des remises, des cadeaux, des participations à des concours et des loteries, des voyages ou des séjours à l’hôtel, couverture, récompenses ou toute relation familiale ou de travail, entre autres. Selon Ambi Parameswaran, fondateur de Brand-Building.com, l’obtention d’un échantillon d’un certain produit par rapport à l’obtention d’un certain montant pour la promotion du même produit ne peut pas être regroupée. «De plus, comme de nombreuses entreprises mondiales ont certaines règles de gouvernance d’entreprise qui permettent d’accepter ou de donner des cadeaux d’une certaine valeur. De même, mettre un plafond en termes de valeur ou de montant, par exemple les cadeaux au-dessus de ces montants seraient considérés comme sponsorisés, devrait être envisagé par l’industrie », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on leur a demandé si ces directives auront un impact sur la liberté de création des influenceurs, les experts ont déclaré que la liberté de création dépend de la conversation entre la marque/l’agence et le créateur. « L’ajout d’une étiquette de divulgation pour le partenariat rémunéré ne changera en rien cela. Les influenceurs peuvent initialement voir une baisse de l’audience sur le contenu payant, même si je pense que si leurs intégrations de marque sont suffisamment subtiles et organiques, leur public n’aurait pas de problème à soutenir les vidéos de contenu de marque », Viraj Sheth, co-fondateur et PDG de Monk Entertainment, a déclaré.

Les directives ASCI indiquent également que la divulgation par l’influenceur doit être directe et proéminente afin qu’elle ne soit pas manquée par un consommateur moyen. De plus, si la publicité n’est qu’une image ou une vidéo sans texte d’accompagnement (comme des histoires Instagram ou Snapchat), l’étiquette de divulgation doit être superposée sur l’image/la vidéo et il faut s’assurer que le consommateur moyen est en mesure de la voir. clairement. Pour Dolly Singh, une influenceuse numérique, l’espace du marketing numérique se développe rapidement, tout comme ses participants. « C’est le bon moment pour avoir un système codifié de divulgation. Je soutiens pleinement cette initiative d’ASCI car elle permettra aux téléspectateurs d’avoir une confiance encore plus grande dans les influenceurs comme moi », a-t-elle ajouté.

Lire aussi : L’ASCI publie des directives finales pour la publicité d’influence sur les médias numériques

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.