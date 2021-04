Directives de verrouillage de Delhi: ce qui est autorisé, ce qui ne l’est pas

Directives de verrouillage de Delhi: Compte tenu de la montée en flèche des cas de COVID-19 dans la capitale nationale, le gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal a imposé un verrouillage d’une semaine. L’idée est de freiner la propagation du nouveau coronavirus et de s’assurer que tous les hôpitaux de Delhi disposent d’installations de lit / oxygène adéquates pour traiter les patients. Après une réunion avec le lieutenant-gouverneur Anil Baijal lundi, le verrouillage a été décidé. «Le verrouillage sera imposé de 22 heures ce soir à 6 heures lundi prochain (26 avril)», a déclaré le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, lors d’un point de presse.

Selon Kejriwal, il y a moins de 100 lits de soins intensifs disponibles dans les hôpitaux de Delhi et la situation appelle des mesures strictes. L’ordre intervient également après que la capitale nationale ait été témoin de plus de 25 000 cas et 161 décès dimanche. Le nombre total de cas actifs à Delhi a atteint près de 75 000. Il s’agit du deuxième verrouillage imposé à Delhi depuis mars-avril 2020. Il est probable que si le système de santé de Delhi est étiré au-delà de ce point, il s’effondrera. «Des mesures dures empêcheront l’effondrement du système de santé», a déclaré Kejriwal.

दिल्ली में तेज़ी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण घोषणा | Conférence de presse | EN DIRECT https://t.co/zAECIEcZ53 – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 19 avril 2021

Directives de verrouillage de Delhi avril 2021

Conformément aux directives, les services d’urgence, y compris la nourriture, l’épicerie, les services médicaux, les soins de santé, les hôpitaux, les postes de police, les pompes à essence et les bureaux d’électricité resteront ouverts. Les bureaux du GNCT de Delhi / des organismes autonomes resteront fermés sauf ceux des services essentiels. Les mariages peuvent avoir lieu avec un petit rassemblement de 50 personnes et des laissez-passer seront délivrés pour le même. Toutes les femmes enceintes et les patients qui demandent une aide médicale avec un accompagnateur seront exemptés après la production d’une pièce d’identité valide. Ceux qui vont se faire vacciner seront également autorisés après une pièce d’identité valide. Les personnes travaillant dans des bureaux privés devront travailler à domicile. Tous les centres commerciaux, gymnases et auditoriums resteront fermés jusqu’au 30 avril. Tous les fonctionnaires / bureaux judiciaires devront prendre une pièce d’identité / certificats officiels valides pour gérer l’administration du tribunal.Tous ceux qui voyagent par avion, les chemins de fer devront obtenir une pièce d’identité valide pour voyager Aucune restriction à la circulation interétatique et intra-étatique des biens essentiels Les personnes liées aux banques, aux assurances, à la livraison de biens essentiels, à l’approvisionnement en eau, à la production d’électricité, aux unités de fabrication de biens / produits essentiels et aux services de télécommunication seront autorisées. Pas de visiteurs autorisés dans les lieux religieux. Les transports en commun fonctionneront avec le métro, les bus à 50% de capacité, les pousse-pousse électriques, les taxis avec 2 personnes et le RTV avec 11 personnes. Tous les rassemblements sociaux, de divertissement et sportifs sont interdits.Les services funéraires auront lieu avec un maximum de 20 personnes. Les sports nationaux et internationaux sont autorisés sans spectateurs. Les violations peuvent entraîner des sanctions.

Pendant ce temps, le ministre a appelé tous les travailleurs migrants à rester dans la capitale et à ne pas retourner dans leur ville natale. «Comme le verrouillage ne dure que 6 jours, j’appelle tous les travailleurs à ne pas quitter Delhi», a déclaré Delhi CM, ajoutant qu’il comprend à quel point cela peut être difficile pour ceux qui gagnent quotidiennement. Il a dit qu’il y avait une possibilité que le verrouillage ne soit pas prolongé.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.