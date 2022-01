Directives de voyage pour les passagers internationaux : quarantaine à domicile de 7 jours obligatoire pour toutes les arrivées internationales en Inde, test Covid le 8e jour

Les directives publiées vendredi entrent en vigueur à partir du 11 janvier et resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre du gouvernement.

Vendredi, l’Inde a rendu obligatoire la quarantaine à domicile de sept jours pour toutes les arrivées internationales et un test RT-PCR le huitième jour, car elle a publié des directives révisées pour les passagers internationaux.

Les directives publiées vendredi entrent en vigueur à partir du 11 janvier et resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre du gouvernement.

Conformément aux règles existantes, qui ont été conservées dans les directives révisées, les voyageurs en provenance de pays spécifiés comme « à risque » doivent soumettre un échantillon pour le test Covid après l’arrivée et ils doivent attendre les résultats à l’aéroport avant de partir ou de prendre un vol de correspondance.

S’ils sont testés négatifs, ils doivent être mis en quarantaine à domicile pendant sept jours, puis faire leur test RT-PCR le huitième. Ils sont également tenus de télécharger les résultats du test RT-PCR réalisé le 8ème jour sur le portail Air Suvidha (à surveiller par les États/UT respectifs).

S’ils sont négatifs, ils doivent continuer à surveiller leur santé pendant les sept prochains jours.

La liste mise à jour des pays à partir desquels les voyageurs devraient suivre des mesures supplémentaires à l’arrivée, y compris les tests après l’arrivée (pays à risque), sont des pays d’Europe, notamment le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Botswana, la Chine, le Ghana, Maurice, Nouvelle-Zélande, Zimbabwe, Tanzanie, Hong Kong, Israël, Congo, Éthiopie, Kazakhstan, Kenya, Nigéria, Tunisie et Zambie.

Pour les pays « non à risque », une sous-section (2 % du total des passagers du vol) doit subir des tests après l’arrivée au hasard à l’aéroport.

Ces 2% de voyageurs sur chaque vol seront identifiés par la compagnie aérienne concernée (de préférence de différents pays), conformément aux directives révisées.

Les laboratoires doivent donner la priorité aux tests d’échantillons de ces voyageurs.

Les voyageurs de toutes les catégories de pays (y compris les 2% qui ont été sélectionnés pour des tests aléatoires à l’arrivée et se sont révélés négatifs) seront mis en quarantaine à domicile pendant sept jours et subiront un test RT-PCR le 8e jour, ont déclaré des responsables, partageant des détails sur directives révisées dit.

Les voyageurs internationaux arrivant par les ports maritimes/ports terrestres devront également se soumettre aux mêmes protocoles que ci-dessus, sauf que la fonction d’enregistrement en ligne n’est actuellement pas disponible pour ces passagers.

Les contacts des cas suspects sont les co-passagers assis dans la même rangée, trois rangées devant et trois rangées derrière ainsi que le personnel de cabine identifié, selon les directives.

En outre, tous les contacts communautaires des voyageurs qui ont été testés positifs (pendant la période de quarantaine à domicile) seraient soumis à une quarantaine pendant 14 jours et testés conformément au protocole du Conseil indien de la recherche médicale, selon les directives.

Les enfants de moins de 5 ans sont exemptés des tests avant et après l’arrivée. Cependant, s’ils présentent des symptômes de COVID-19 à leur arrivée ou pendant la période de quarantaine à domicile, ils doivent subir des tests et être traités, selon le protocole établi.

Avant d’entreprendre le voyage, tous les voyageurs devront télécharger un rapport RT-PCR négatif du test effectué dans les 72 heures suivant le début du voyage.

Chaque passager doit également soumettre une déclaration concernant l’authenticité du rapport et sera passible de poursuites pénales, s’il en est autrement, conformément aux directives.

