Directives sur le couvre-feu du week-end du Karnataka : bus, métro fermés, RT-PCR obligatoire pour les passagers inter-États – vérifiez les détails

Directives de verrouillage du week-end du Karnataka : Au milieu des cas croissants de cas de coronavirus dus à la variante Omicron hautement contagieuse, le gouvernement de l’État du Karnataka a imposé le couvre-feu du week-end dans l’État. Conformément aux directives du gouvernement, la Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC) a également suspendu les services de bus au moins pour les deux prochains week-ends qui tomberont les 8-9 janvier et 15-16 janvier, a rapporté l’Indian Express.

Cependant, le BMTC a déclaré qu’environ 10% des bus continueraient à circuler sur les routes de la ville entre 6 heures du matin et 22 heures du soir pour répondre aux besoins des personnes travaillant dans les secteurs des services essentiels. Les personnes qui travaillent dans les secteurs des services essentiels seront exemptées des restrictions de couvre-feu de week-end imposées par le gouvernement et, par conséquent, les installations de bus pour ces employés et travailleurs ont également été mises à disposition. Cependant, la fréquence des bus sera moindre car seulement 10 pour cent environ du lot sera sur les routes le week-end.

Le personnel des services essentiels qui sera autorisé à voyager dans les bus BMTC pendant le week-end comprendra des agents de santé, du personnel de police, des gardes à domicile, des pompiers et d’autres membres du personnel des services d’urgence, des patients et leurs accompagnateurs, des employés des banques et des assurances, des imprimés et le personnel des médias électroniques, les étudiants devant passer des examens et les autres employés travaillant dans les industries exemptées telles que notifiées par l’arrêté du gouvernement.

Tous ces employés et passagers exemptés sont censés porter leurs cartes d’identité et autres effets personnels à vérifier par le personnel du bus, sinon ils ne seront pas autorisés à monter à bord des bus BMTC. Dans une mesure similaire, les rames de métro de Bengaluru circulent également à des horaires révisés contrairement à son horaire de fonctionnement régulier. Les rames de métro circuleront entre 8 h et 21 h le week-end et la fréquence des rames sera d’un métro en 20 minutes.

