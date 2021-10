DirecTV perd un réseau majeur

DirecTV a complètement abandonné le réseau Bloomberg TV après plus de 25 ans de diffusion. Bloomberg n’est plus disponible via les services satellite DirecTV, le flux DirecTV ou AT&T U-Verse, selon un rapport de Streamable. Heureusement, il existe plusieurs façons pour les fans d’accéder à Bloomberg TV via d’autres services de streaming s’ils le souhaitent.

“Nous avons été les premiers à lancer le premier service d’informations financières Bloomberg Direct en 1994 et avons souvent entretenu des relations commerciales productives au cours des années qui ont suivi”, a déclaré DirecTV dans un communiqué vendredi. “Malgré plusieurs tentatives créatives, il est regrettable que nous n’ayons pas pu poursuivre cette relation.” Bloomberg TV est une chaîne d’information spécialisée dans les affaires et les marchés, avec des analyses de données économiques et des informations sur Wall Street. Il adapte de nombreuses histoires de Bloomberg News et Businessweek aux formats vidéo.

Si vous êtes abonné à DirecTV et cherchez un moyen de conserver Bloomberg TV dans votre programmation, vous y avez peut-être déjà accès via un autre service. Tout d’abord, une version gratuite et abrégée de la chaîne est disponible sur la plupart des principaux appareils de streaming, notamment Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Roku et Samsung Smart TV. Bloomberg TV est également disponible sur Hulu + Live TV, Sling TV et Philo, dont les prix et les fonctionnalités varient tous. Cependant, Philo est le moins cher d’entre eux pour ceux qui essaient de récupérer Bloomberg à un coût minime.

Bien sûr, certains peuvent se tourner vers d’autres programmes d’information financière inclus dans leur forfait câble. Une programmation similaire est disponible sur CNBC, Fox Business Network et Cheddar – qui sont toujours sur DirecTV. D’autres réseaux d’information couvrent des sujets économiques – bien qu’avec moins de spécificité – notamment CNN, MSNBC, BBC World News et CSPAN.

AT&T a souligné ces autres offres dans une autre déclaration publique : « Bien que nous regrettions ce désagrément pour les téléspectateurs de Bloomberg TV, sachez que nous proposons plusieurs autres médias financiers proposant des informations de dernière minute et des perspectives diverses sur notre DIRECTV, DIRECTV STREAM et les files d’attente U-verse.”

Pour sa part, Bloomberg TV a publié une déclaration disant : « La décision de DirecTV de retirer Bloomberg TV à la fin de notre accord actuel le 30 septembre est décevante, compte tenu de nos négociations actives et de notre engagement de bonne foi tout au long du processus. »

Le retrait d’une chaîne entière d’un grand fournisseur de télévision aurait semblé impensable il y a quelques années à peine, et beaucoup s’émerveillent devant ce signe de l’évolution des temps dans l’industrie du divertissement à domicile. Dans de nombreux cas, les abonnés n’ont pas de fournisseur de câble différent qu’ils peuvent choisir, c’est donc peut-être la goutte qui pousse certains d’entre eux à abandonner le câble et à se fier exclusivement au streaming.