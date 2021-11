Direxion retire l’ETF au short BTC, l’ETF sur les contrats à terme sur Ether devrait être approuvé ensuite alors que l’ETH atteint l’ATH

Le prix de l’éther a atteint un nouvel ATH à 4 645 $, en hausse de plus de 530% depuis le début de l’année, alors que les chocs d’offre deviennent réels, rendant l’ETH plus rare dans un contexte de demande croissante.

Direxion a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour retirer le Bitcoin Strategy Bear ETF.

L’émetteur de fonds négociés en bourse a déposé pour la première fois la demande de FNB le 26 octobre. Le personnel de la SEC a demandé le retrait du dépôt le jour même.

Le Direxion Bitcoin Strategy Bear ETF aurait offert une exposition courte aux contrats à terme Bitcoin cotés sur CME, ce qui signifie parier que le prix de la crypto-monnaie chuterait.

« Bien que cela semble un peu incohérent compte tenu de leur acceptation des marchés à terme Bitcoin, ce n’est pas surprenant et fait probablement partie d’un état d’esprit réglementaire » à petits pas « », a déclaré Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg Intelligence, à propos de la demande de la SEC. . « Je parie que nous en verrons un un jour, mais seulement quand ils se sentiront prêts. »

Le jour où Direxion a déposé son ETF Bear, Valkyrie a également déposé un fonds à effet de levier, XBTO Levered BTC Futures ETF, qui aurait livré 1,25 fois le prix de référence du Bitcoin. Tout comme l’ETF de Direxion, le personnel de la SEC a demandé à Valkyrie de retirer son ETF Bitcoin à effet de levier, ce qu’il a fait la semaine dernière.

À l’époque, le WSJ a rapporté que la SEC avait signalé qu’elle souhaitait limiter les nouveaux produits liés au bitcoin à ceux qui offrent une exposition sans effet de levier aux contrats à terme sur bitcoin.

Le premier ETF américain basé sur des contrats à terme sur bitcoins, ProShares Bitcoin Strategy ETF, a été approuvé il y a quelques semaines, amassant 1,1 milliard de dollars d’actifs.

Comme nous l’avons signalé cette semaine, la SEC a également reporté sa décision sur l’ETF de bitcoin au comptant proposé par le gestionnaire d’actifs Valkyrie jusqu’au début de l’année prochaine, le 7 janvier. Valkyrie a également été la deuxième entreprise à voir son ETF à terme bitcoin lancé le mois dernier.

Bénéficiez du même confort réglementaire

Selon les experts de l’ETF, il est probable qu’un ETF à terme Ethereum obtienne le feu vert avant qu’un fonds qui détient du bitcoin physique ne le fasse.

« La plupart des acteurs du marché conviennent qu’un ETF Bitcoin au comptant serait supérieur aux ETF à terme existants, mais l’approbation du premier par la SEC pourrait être retardée jusqu’à la fin de 2022 ou au-delà », a écrit James Seyffart, analyste chez Bloomberg, dans une note.

Il a estimé qu’un ETF à terme Ethereum pourrait être approuvé dès le premier trimestre de l’année prochaine.

Étant donné que les ETF à terme Ether sont également négociés chez CME, il suit le même chemin qui a permis à la SEC de se sentir à l’aise avec les ETF à terme Bitcoin, donc « ils bénéficieront probablement du même confort réglementaire », a déclaré Carlo di Florio, un ancien responsable de la SEC.

Cette semaine, CME Group a également annoncé qu’il lançait Micro Ether Futures, qui sera 1/10 de la taille d’un Ether. Au milieu de tout cela, le prix de l’éther a atteint un nouveau sommet historique à 4 645 $, en hausse de plus de 530% depuis le début de l’année.

La volatilité implicite à long terme de l’ETH est bien soutenue alors que les investisseurs se positionnent pour le catalyseur de lancement de l’ETH2 l’année prochaine. Les appels Mar22 15k sont déjà ouverts dans 50k+ options d’éther, > 750 millions de dollars notionnels. pic.twitter.com/Ye6v1bUZlh – Coinbase Institutionnel (@CoinbaseInsto) 3 novembre 2021

Le pourcentage d’offre d’éther sur les échanges a également eu tendance à baisser depuis août de l’année dernière, passant de ~27% à ~12%. En revanche, le pourcentage d’offre d’ETH déposé dans les contrats intelligents a atteint de nouveaux sommets au cours de cette période, passant d’environ 10% en juin 2020 à environ 21% maintenant.

«Nous assistons à un changement structurel dans lequel de plus en plus d’actifs numériques passent des dépositaires et fournisseurs de services centralisés à des homologues décentralisés. Le plus gros vent arrière à l’origine de ce phénomène est l’argent chaud à la recherche de rendements plus élevés sur Ethereum », a noté Delphi Digital.

L’activité croissante sur Ethereum fait également grimper les prix médians du gaz au-delà des niveaux observés lors de la frénésie NFT d’août à septembre. Alors que l’activité NFT est en baisse, la volatilité accrue du marché signifie des opportunités d’arbitrage.

L’augmentation des frais de gaz signifie également qu’une quantité croissante d’ETH est brûlée. Alors que depuis la mise en œuvre d’EIP-1559, OpenSea a ouvert la voie en tant que contributeur numéro un à la gravure ETH, maintenant les transferts Uniswap v2, USDT et ETH se sont intensifiés pour combler le vide avec le refroidissement de l’activité NFT.

Grâce à l’augmentation de l’activité sur la chaîne et aux prix élevés du gaz, Ethereum a connu sa toute première semaine déflationniste depuis sa création. De plus, avec plus de liquidités quittant les bourses et étant bloquées dans des contrats intelligents, un scénario déflationniste soutenu contribuera à un choc d’offre alors que l’ETH se raréfie dans un contexte de demande croissante.

De plus, après la mise à jour de Beacon Chain Altair à la fin du mois dernier, le réseau se rapproche de la fusion Etherum 2.0.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.