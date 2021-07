dirigé vers la lune avec un rallye de 227%? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

SpaceGrime vise à devenir la première crypto-monnaie interplanétaire du système solaire, et elle pourrait se diriger vers la lune plus tôt que prévu.

SpaceGrime (GRIMEX) vise à emmener la blockchain dans l’espace, et elle pourrait bien se diriger vers la lune dans le processus. Alors que le reste du marché s’effondre, SpaceGrime a réussi un rallye de plus de 227% au cours des dernières 24 heures, faisant de GRIMEX l’un des tokens les plus dynamiques du marché à l’heure actuelle.

Si vous souhaitez capitaliser sur ces gains et acheter GRIMEX avant qu’il ne monte en flèche, lisez la suite pour savoir où acheter SpaceGrime et en savoir plus sur le projet.

Qu’est-ce que SpaceGrime ?

SpaceGrime est une communauté décentralisée dont le jeton, GRIMEX, tirera de la valeur de l’hébergement d’un écosystème de NFT, couvrant la musique, l’art, les jeux vidéo, etc. Le projet prévoit également d’agir comme un moyen de financement des voyages dans l’espace, dans le but de mettre en place des nœuds de blockchain en orbite autour des planètes du système solaire.

Cela permettrait, en théorie, de transmettre des produits artistiques à travers l’espace. La communauté SpaceGrime pense qu’il s’agit d’une entreprise importante, préservant les produits de la créativité humaine à travers l’espace et le temps. Bien que cela semble être un objectif ambitieux, CoinMarketCap affirme que SpaceGrime a été fondé par une équipe de « technologues, titulaires de doctorat et technologues en recherche spatiale », donc le projet semble être entre de bonnes mains.

Dois-je acheter GRIMEX aujourd’hui ?

Avec des gains de 227% au cours des dernières 24 heures seulement, SpaceGrime fera grincer des dents les investisseurs. Le reste du marché des crypto-monnaies a du mal à sortir d’une tendance générale à la baisse, qui s’est accompagnée d’un sentiment baissier implacable. L’opportunité de profits rapides semble s’être tarie pour des pièces comme Bitcoin, Ethereum et Dogecoin, et donc pour ceux qui cherchent ailleurs pour un argent rapide, GRIMEX pourrait remplir ce rôle.

En tant qu’investissement à long terme, le projet SpaceGrime est extrêmement ambitieux. Cela peut amener certains à se demander si ses objectifs sont réalisables, mais les vrais croyants seront inébranlables dans leur soutien et leur investissement dans GRIMEX.