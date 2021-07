Dirigé vers l’enfer dans un panier à main et d’autres solutions pour vivre dans un MAGA pollué des États-Unis Vir 10z viral

J’ai naïvement accepté tous les mythes de l’égalité et des opportunités américaines jusqu’à mon 34e anniversaire, un an après l’élection de Ronald Reagan, quand j’ai commencé à sentir qu’on m’avait menti, manipulé et rendu hors de propos dans les choix de vie qui m’étaient proposés en grandissant. Je pouvais vivre le rêve américain tant que j’étais prêt à perpétuer une discrimination et une répression flagrantes, tant que j’étais prêt à exploiter quelqu’un socialement ou économiquement en dessous de moi, d’un sexe différent ou avec une couleur de peau différente, tant que j’étais prêt à accepter toute injustice tant qu’elle n’affecte pas directement moi ou le mien, tant que j’étais prêt à accepter l’exploitation brutale des personnes d’origine caucasienne non nord-américaine. Bref, pour être un bon Américain dans les années 1980 et depuis, je devais être un bon soldat égocentrique, consommer prodigieusement des biens de consommation et accepter tout ce qui m’était donné par mes parieurs autoproclamés. Inutile de dire que j’ai eu une crise de foi, une remise en question non américaine (comme diraient la plupart des politiciens conservateurs et des « patriotes » du deuxième amendement) de ce qu’un Américain pouvait attendre de sa société. J’en suis venu à la conclusion que, comme mon papa avait l’habitude de le dire en plaisantant, “Tout le monde et tout allait en enfer dans un panier à main.”

Phrase intéressante ça. Avant l’aube du 21e siècle, c’était une expression clichée pour un changement politique et social négatif imprévu. Habituellement, la phrase a été conçue comme étant prononcée par un vieux fou mal dirigé qui ne pouvait tout simplement pas s’adapter à un monde en évolution. En fait, la véritable signification et l’origine de l’expression se perdent dans l’antiquité. L’explication la plus viable réside peut-être dans l’histoire de la construction de l’empire de Charlemagne au VIIIe siècle après JC.

Les guerres de conquête de Charlemagne allaient mal à un moment donné, selon l’histoire, et les généraux de Charlemagne ont affirmé l’absence de victoire sur les lourdes pertes de troupes subies par les barbares pendant la bataille. Après une période d’écoute de ces excuses, l’empereur romain germanique a exigé une preuve physique des pertes. Il a demandé à ses généraux de livrer la main droite de chaque troupe morte à sa cour dans un panier à main, ce que les généraux ont fait rapidement. Cependant, certains des généraux moins qu’honnêtes ont ressenti le besoin de remplir le compte avec les mains droites des troupes ennemies mortes.

Que Charlemagne ait été pris par ce stratagème ou non n’est pas enregistré; cependant, la coupure des mains des guerriers des tribus d’Europe du Nord a créé un contrecoup imprévu, car les tribus croyaient que seul un guerrier mort et enterré physiquement entier pouvait entrer au paradis. Si le guerrier mort apparaissait à la porte du ciel manquant d’une partie du corps, il était condamné à une éternité en enfer, qui pour la plupart des premières tribus européennes n’était pas un lieu de la chambre des tortures de Dante mais une éternité de rien sombre et monotone. Ainsi, les généraux de Charlemagne a grandement énervé les membres survivants de ses ennemis en mutilant le champ de bataille tombé pour apaiser la colère de leur roi face à leur inefficacité.

Nous avons vu ce comportement maintes et maintes fois au cours des siècles, le décompte quotidien des corps rapporté par les généraux américains pendant le conflit du Vietnam comme preuve de progrès est un exemple récent et littéral. Ainsi, la véritable signification d’aller en enfer dans un panier à main semblerait impliquer une tromperie destinée à améliorer la perception de l’intégrité ou de la gloire personnelle de quelqu’un, mais qui, en réalité, augmente considérablement le danger pour les périphériques et les non-participants dans une situation existante. En substance, personne ne gagne et tout le monde perd alors que ceux au pouvoir tentent de maintenir leur statut par la tromperie et la manipulation tout en créant des problèmes toujours plus nouveaux et plus graves par leur arrogance.

Depuis que la teneur de la politique américaine s’est apparemment transformée en une pratique générale consistant à gagner les élections et à maintenir le pouvoir personnel à tout prix, la pratique de la manipulation citoyenne par l’utilisation stratégique de mensonges, de détournements et d’éclairage au gaz est apparemment devenue la nouvelle norme de la réalité dans presque tous les aspect de la vie américaine. Le citoyen moyen de presque toutes les classes socio-économiques de niveau intermédiaire et inférieur a commencé à reconnaître que vivre en tant que citoyen libre responsable de son propre destin n’est plus viable alors que les très riches renforcent leur emprise sur la politique américaine et le économie américaine. Ces ubermasters semblent déterminés à refuser au citoyen américain moyen la promesse du rêve américain et l’obscurcissement de la fonction et de la légitimité d’un gouvernement élu, comme indiqué dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis : « Nous considérons que ces vérités vont de soi, que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Que pour garantir ces droits, des gouvernements sont institués parmi les hommes, tirant leurs justes pouvoirs de la Consentement des gouvernés, que chaque fois qu’une forme de gouvernement devient destructrice de ces fins, il est du droit du peuple de la modifier ou de l’abolir, et d’instituer un nouveau gouvernement, fondant sa fondation sur de tels principes et organisant ses pouvoirs de telle manière La forme, quant à eux, semblera le plus susceptible d’affecter leur sécurité et leur bonheur.

À presque toutes les époques de l’histoire des États-Unis, l’abandon progressif du pouvoir de réserver les avantages des vérités évidentes exprimées et approuvées par le deuxième Congrès continental par les élites instruites et riches de la société américaine a été le résultat de citoyens américains ordinaires (et dans les premières années des non-ressortissants) remettant en cause ce qu’ils vivaient comme une injustice. Ces défis ont abouti au succès de l’augmentation du droit de vote pour tous les citoyens adultes, indépendamment de la richesse, du sexe, de la race ou de l’orientation religieuse et idéologique. Dans la société d’aujourd’hui, presque tous ces succès ont été attaqués par les riches et les privilégiés dans leurs efforts pour obtenir le pouvoir du gouvernement afin de protéger et d’accroître leur richesse, d’assurer et d’étendre leurs privilèges et de séparer ceux de la société qui sont classés comme inférieurs et indésirables par des préjugés établis enracinés dans un sectarisme déraisonnable et incontesté.

Le moment pour la population américaine d’exercer son droit « de le modifier ou de l’abolir, et d’instituer un nouveau gouvernement, posant sa fondation sur de tels principes et organisant ses pouvoirs sous une telle forme, semblera le plus susceptible d’affecter leur sécurité. et le bonheur » peuvent être à portée de main, qu’ils soient exécutés volontairement ou inconsciemment.

