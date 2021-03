Dirigée par un ancien dirigeant de Juno et Alder, la start-up de neurologie de Seattle Eliem Therapeutics lève 80 millions de dollars

Bob Azelby. (Photo d’Eliem)

Nouveau financement: Eliem Therapeutics, une nouvelle start-up biotechnologique de Seattle dirigée par l’ancien directeur de Juno Therapeutics Bob Azelby, a levé 80 millions de dollars pour développer des thérapies cliniquement validées contre la douleur et la dépression.

Le pipeline: Fondée en 2019, la société a deux candidats-médicaments principaux en développement: l’ETX-810 pour la douleur chronique et l’ETX-155 pour le trouble dépressif majeur, les troubles de l’humeur liés aux hormones et les crises focales..

ETX-810 est décrit comme un non-opioïde expérimental qui utilise la voie palmitoyléthanolamide (PEA) pour influencer la neuroinflammation et la signalisation de la douleur. ETX-155 est un stéroïde neuroactif qui agit comme un modulateur allostérique positif GABAA (PAM), qui peut traiter les convulsions, l’anxiété, etc.

Direction: Azelby est le président-directeur général d’Eliem. Il était auparavant président et chef de la direction de la société de biotechnologie de Seattle Alder BioPharmaceuticals, qui a été acquise par Lundbeck pour 1,95 milliard de dollars en 2019. Azelby était également directeur commercial de Juno, basé à Seattle, qui a été acquis par Celgene pour 9 milliards de dollars en 2018.

Les fondateurs de la société comprennent Andrew Levin, directeur général de RA Capital et président d’Eliem, et Valerie Morisset, directrice scientifique qui était auparavant cadre chez Convergence Pharmaceuticals.

Investisseurs: RA Capital Management, Access Biotechnology et Intermediate Capital Group font partie des investisseurs de la société.

«Avec une équipe de direction exceptionnellement forte et expérimentée, et des données précliniques et cliniques prometteuses, la société a une réelle opportunité de transformer des mécanismes d’action validés cliniquement en médicaments« best-in-class »», a déclaré Levin dans un communiqué.

Et après: L’entreprise de 18 personnes prévoit de faire passer ses effectifs de 26 à 26 d’ici la fin de l’année. Il a des bureaux à Seattle et à Cambridge.