 » Diriger avec des faits plutôt que de la peur  » – RedState

Alors que la présidence pathétique de Joe Biden continue de couler dans les égouts à un rythme toujours croissant et que son hiver de maladie grave et de mécontentement de la mort se poursuit, au moins un éminent démocrate en a assez des tactiques alarmistes du président poney à un tour – et l’a dit dimanche.

Lors d’une interview sur « Meet the Press » de NBC, le gouverneur du Colorado, Jared Polis (D), a déclaré à Chuck Todd (animateur) du Parti démocrate qu’après deux ans, il était temps d’arrêter les absurdités hyperboliques et de se fier aux faits.

Le gouverneur Jared Polis (D-CO), spot sur la messagerie sur « Meet the Press » de NBC : « Je pense qu’il est vraiment important que nos dirigeants dirigent avec des faits plutôt que de la peur. Les gens ne réagissent pas bien à cet environnement de peur permanent pendant deux ans. Commençons par les faits. – Josh Kraushaar (@HotlineJosh) 19 décembre 2021

La science, pour ainsi dire, comme le Dr Anthony Fauci lui-même l’a prêché à l’Amérique tout au long de la pandémie – jusqu’à ce que les faits ne correspondent plus à son récit politique et ivre de pouvoir.

Tu sais, Chuck, ça fait deux ans que ça dure. Et je pense qu’il est vraiment important que nos dirigeants – qu’ils soient gouverneurs ou maires, influenceurs locaux – dirigent avec des faits plutôt que de la peur. Les gens ne réagissent tout simplement pas bien à cet environnement de peur permanent pendant deux ans. Commençons par les faits. Écoutez, les informations scientifiques dont les gens ont besoin pour assurer leur sécurité avec la liberté individuelle et le contrôle local que nous méritons. Voilà où nous en sommes à ce stade.

Narratif, gouverneur, narratif – suivez le programme démocrate.

La bonne nouvelle? Biden n’écoutera pas un mot de ce qu’il a dit.

Todd a demandé à Polis quels conseils il donnerait à Biden avant son discours national sur la variante Omicron mardi, qui sera sans aucun doute un autre des COVID Feagmongerpalooza de Biden. (Appuyez-moi pour le plus/moins, mais apportez de l’argent.) Polis a amplifié son conseil « les faits ne craignez pas », comme transcrit par Breitbart.

Je dirais : ‘Arrêtez de parler du vaccin comme d’un rappel ; [talk] à ce sujet comme trois doses qui sont nécessaires pour une prévention efficace. Les personnes qui ont reçu ces trois doses dans nos données du Colorado, qui sont similaires aux données nationales, sont 47 fois moins susceptibles de mourir que les personnes non vaccinées. Il nie essentiellement le risque. Rien n’est sans risque dans la vie.

Comme c’est mignon, bénis son cœur. Polis semble croire que Biden est capable de suivre ses conseils. De plus, le gouverneur du Colorado semble ignorer le fait primordial : Joe Biden fait les enchères d’Anthony Fauci.

L’infortuné président n’en a aucune idée. trébuche vers un podium ou s’assoit derrière un bureau et lit ce qu’on lui dit de lire. Tous les conseils COVID qu’il reçoit sont filtrés via Fauci et le roi COVID s’assure que cela reste le cas.

Polis a également évoqué les prix du gaz et l’inflation – deux autres crises de Biden auxquelles le peuple américain est confronté.

Je dirais également que nous devons nous concentrer sur les prix, les augmentations de prix et les coûts auxquels les gens de tout le pays sont confrontés. Les gens sont frustrés que leur dinde de Thanksgiving coûte 50 % de plus, l’essence coûte 3,80 $ le gallon. Montrons un peu de soulagement. Dans le Colorado, cela réduit les frais d’immatriculation des véhicules, cela permet de créer une entreprise gratuitement. Nous avons réduit les impôts deux fois. Donc, ce genre de choses qui montrent que nous faisons ce que nous pouvons pour nous assurer que les familles peuvent s’en sortir et s’épanouir.

Les yeux de Biden se retourneraient dans sa tête à ce stade, gouverneur. Je dis juste.

Venez mardi soir, la chanson restera la même. Biden devrait lancer un avertissement sévère aux Américains non vaccinés: se faire piquer ou? Nous le savons déjà, Joe : affrontez un hiver de maladies graves et de décès.

Joyeux Noël, Joe. Dites « hé » au bon docteur, n’est-ce pas ? Votre femme, pas Fauci.

Voici l’intégralité de l’interview de Polis.

