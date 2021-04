Diriger les APMC comme des tenues professionnelles: le ministre de la coopération du Maharashtra

Le groupe d’étude a suggéré de mettre à disposition des centres de facilitation pour les entreprises d’agriculture contractuelle et les exportateurs.

Un groupe d’étude de 15 membres, formé par la Direction du marketing du Maharashtra pour suggérer de nouvelles sources de revenus pour les Comités du marché des produits agricoles (APMC), a recommandé que les comités de marché soient dirigés en tant qu’entités professionnelles pour concurrencer les marchés privés, a déclaré Maharashtra. le ministre Balasaheb Patil.

«Si les comités de marché continuent à fonctionner de manière traditionnelle et ne trouvent pas de nouvelles sources de revenus, la possibilité que certains mandis aient des ennuis à l’avenir ne peut être exclue», a-t-il déclaré.

«Malgré la suspension de toutes les transactions pendant la période Covid, les comités de marché ont continué à acheter et à vendre des produits essentiels et l’approvisionnement en produits essentiels à l’homme ordinaire ainsi que la chaîne d’approvisionnement alimentaire sont restés sans heurts. Cela a été remarqué par le gouvernement et la Banque mondiale, soulignant ainsi le fonctionnement et l’importance des comités de marché », a déclaré le ministre lors d’une réunion tenue à Pune.

Les comités du marché des produits agricoles devraient développer leur propre marque et présenter une image crédible aux agriculteurs, aux commerçants, aux courtiers, aux porteurs, aux courtiers, aux commissionnaires et à d’autres éléments du marché connexes, a-t-il déclaré. À l’heure actuelle, les principales sources de revenus sont les revenus des comités de marché, les frais de marché, les primes d’espace et de location, les intérêts sur les dépôts, les droits de licence, les droits d’entrée de véhicules / revenus de stationnement, les revenus commerciaux et les subventions gouvernementales.

Le groupe d’étude a suggéré de mettre à disposition des centres de facilitation pour les entreprises d’agriculture contractuelle et les exportateurs. Une politique devrait être formulée pour fournir un espace dans les locaux du Comité du marché aux entreprises qui fournissent des semences et des engrais de bonne qualité et aux sociétés coopératives qui peuvent fournir des conseils en termes d’exportation de produits agricoles, les

groupe suggéré.

Le groupe a également recommandé une enquête pour la mise en place de pompes à essence, de pompes GNC, de bornes de recharge et de projets d’énergie solaire pour fournir une source de revenus permanente aux mandis.

Le Maharashtra compte 307 APMC, dont beaucoup ont du mal à survivre. Avec les nouvelles lois agricoles introduites par le Centre, les agriculteurs ont désormais la possibilité de décider s’ils veulent vendre leurs produits dans des mandis APMC, des commerçants privés ou des sociétés de producteurs agricoles. Bien que le SC ait décidé de suspendre la mise en œuvre des lois agricoles, certains responsables de l’APMC pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que les lois ne soient mises en œuvre.

