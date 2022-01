Dirk Nowitzki, la Joconde du tube à essai par Holger Geschwindner

Moitié homme de la Renaissance, moitié savant fou, au garçon Holger Geschwindner (né en 1945, 73 ans) qui a grandi dans l’Allemagne ruinée de l’après-guerre il aimait le sport mais sa tête allait trop vite pour la remplir de football, presque la seule langue commune en Europe à l’époque (et peut-être maintenant, parce que c’est comme ça que nous sommes). Tout ce que, de ce qu’il a compris comme simple et fortuit, le beau sport ne lui a pas donné, il l’a trouvé dans un basket qu’à l’instar du jazz, il a découvert grâce aux soldats afro-américains stationnés en Allemagne de l’Ouest et qui est devenu le bénéficiaire de toutes ses préoccupations et de la scène dans laquelle il a agi le chef-d’œuvre d’une vie : Dirk Nowitzki.

Nowitzki est bien plus que le meilleur joueur de l’histoire du basket européen. C’était le signe avant-coureur de quelques révolutions : lorsqu’il est arrivé en NBA, il n’y avait que 38 joueurs non américains dans la ligue, la grande majorité issus de l’université. A cette époque, il a été déclenché pour une franchise de donner un repêchage numéro 9 (jusqu’à ce qu’il le soit, en 1998) à un joueur qui débarquait directement d’Europe. Lorsqu’il est arrivé en NBA, les attaquants de puissance 2,13 n’ont pas dribbler comme des attaquants ou ont été mortels depuis la ligne des trois points.. L’importance de Nowitzki dans l’évolution de la ligue vers ce qu’elle est aujourd’hui mérite autant d’importance qu’un CV dans lequel se trouve un ring de champion, les MVP de Regular Season (2007) et Finals (2011), 14 All Star disputés, douze Toutes les nominations NBA (quatre dans le meilleur quintette) et 31 560 points, plus que Wilt Chamberlain et Shaquille O’Neal. Seulement derrière Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, LeBron James, Kobe Bryant, LeBron James et Michael Jordan.

Nowitzki est aussi le seul joueur à avoir porté le même maillot NBA pendant 21 saisons (Kobe est resté à 20 avec les Lakers) et a signé une saison avec le mythique et insaisissable 50-40-90 : En 2006-07, où il était MVP, il a réalisé 50% de ses field goal, près de 42% de ses triples et 90% de ses lancers francs. Il a récolté en moyenne 24,6 points, près de 9 rebonds et 3,4 passes décisives. Et, je dirais, seul Tim Duncan est devant (de lui et tout le monde) sur la liste des meilleurs attaquants de l’histoire. Avec tout le monde on peut débattre, soit avec celui qui me semble devant (Kevin Garnett) soit avec ceux qui se placent derrière (Karl Malone, Charles Barkley, Bob Pettit, Kevin McHale…).

Nowitzki est l’une des meilleures de tous les temps, une star avec ce charisme particulier que les anti-stars ont par vocation et, j’insiste, une Joconde sortie d’une éprouvette, celle de Geschwindner et son « Institute of Applied Nonsense », l’endroit où il a peaufiné Dirk Nowitzki qui a mis de côté le tennis et le handball, le sport que pratiquait son père, qui pensait que le basket ressemblait plus aux filles parce que sa femme, Helga, était une internationale allemande. Truc : Geschwindner a été une contre-révolution à l’époque de l’explosion des circuits AAU et du marketing des jeunes talents américains, de l’immersion dans le basket comme seul but et de l’hyper musculation : ses élèves apprenaient à apprendre, étudiaient les sciences et la philosophie et faisaient à peine des poids. En retour, ils pagayaient pendant des heures sur un lac le matin et dormaient sur le terrain de basket la nuit. À l’été 2010, l’anti-star Nowitzki a accepté un nouveau contrat de 80 millions de dollars sur quatre ans au domicile de Mark Cuban, avec une simple poignée de main et sans annonces majeures ni tracas. C’était, bien sûr, l’été de The Decision, le spécial télévisé de LeBron James qui a bouleversé l’Amérique. Moins d’un an plus tard, Nowitzki lui-même a mis KO la première incarnation de la Super Heat et a été définitivement couronné le héros très approprié d’une opinion publique qu’il était encore loin de pardonner et d’embrasser le LeBron qui a fini par retourner à Cleveland.

Ce Nowitzki qui a joué à un niveau prodigieux lors des éliminatoires de 2011 n’était plus en fait le même joueur que il était sur le point de retourner en Allemagne à plusieurs reprises au cours de son année recrue, lorsqu’il ne s’est pas adapté aux États-Unis, à sa langue ou à son championnat. Il a dormi sur un canapé, il a mis du temps à acheter un lit et quand il l’a fait, il en a choisi un qui était trop petit, les chèques non encaissés des Mavs s’empilaient à côté de la télévision et la franchise texane a dû mettre du personnel à son service pratiquement 24 heures. Et même pas si les entraîneurs adjoints ont évité les frayeurs comme courir sur la route pour l’aider à changer la roue de sa voiture dans les heures suivant un match. Le premier Nowitzki, celui qui ne voulait pas être là, a été sauvé amitié avec Steve Nash, à sa manière un autre outsider et un voisin avec qui il buvait de la bière et parlait football, et l’entêtement de Geschwindner, qui rencontre Dirk à l’âge de 15 ans et élabore un plan quinquennal pour le faire entrer en NBA : il doit le dépasser, l’opportunité est irréfutable, lorsqu’il trouve le moyen de montrer son produit en Amérique à travers le NBA Hoop Summit de 1998, à l’époque la seule vitrine pour un Européen qui n’allait pas jouer le tournoi universitaire. Là, Nowitzki avait 33 points et 14 rebonds et a éliminé un lot de joueurs prometteurs qui comprenaient Quentin Richardson, Rashard Lewis et Al Harrington. Donnie Nelson à Dallas prenait déjà des notes.

Geschwindner, capitaine de l’équipe nationale allemande aux Jeux de Munich en 1972, était pour ceux qui l’ont connu avant son temps : s’il était né plus tard, on dit qu’il aurait sans aucun doute été un autre Européen en NBA. En 1995, il avait déjà calculé que le cliché parfait devait être à 60 degrés. Ses notes et croquis sont passés du papier et du stylo à un programme informatique qui a été mis au point pour polir couche par couche le jump shot de Nowitzki : la résistance du vent, la pression des doigts sur la balle, la longueur des bras… des calculs parfaits appliqué plus tard à l’imperfection des matchs, dans les situations d’épuisement et entre les bousculades des rivaux. Dans son livret il y avait des techniques volées aux violonistes et pianistes et il aimait ça, au pied de son château bavarois, ses joueurs exécutaient des mouvements avec le ballon tandis que son ami Ernie Butler jouait des morceaux de jazz sur son saxophone.

Aussi anti-américain que soit sa méthode, son objectif était le cœur même des Américains, du basket-ball et du jazz. Et sa figure relie Nowitzki à l’inventeur du jeu lui-même, James Naismith. Son mentor Theo Clausen l’avait rencontré des années plus tôt grâce à une bourse du YMCA du Massachusetts. Ainsi, de toute première main, est venu à Geschwindner le jeu dont il est devenu plus tard obsédé par la synthèse : « donner un sens scientifique pour libérer sa beauté naturelle ».

Il n’a jamais facturé à Nowitzki autre chose que les dépenses engagées, par exemple les voyages permanents aux États-Unis pendant l’année recrue d’un joueur dont il est désormais difficile de se souvenir qu’il était une recrue fragile et une star connue pour son manque de leadership lorsque son équipe a perdu lors de la finale de 2006 ou du premier tour de 2007 contre les Warriors, après avoir remporté 67 matchs en saison régulière dont le trophée MVP ne voulait pas se présenter pour le récupérer après cette défaite en séries éliminatoires, sûrement le pire de sa vie (8 points et 2/13 aux tirs dans le match final).

Un joueur qui a supplié que le lock-out de 1998 ne soit pas résolu et qu’il n’ait donc même pas à disputer sa première saison dans une NBA sur laquelle Geschwindner avait promis de ne marcher que deux ans plus tard. Les Mavericks, désespérés, ont pris un autre numéro 9 au repêchage (celui-ci en 1996), Samami Walker, pour jouer avec lui afin qu’il comprenne qu’il n’avait rien à craindre d’un championnat qu’il vénérait depuis la Dream Team de Barcelone. 92 a mis le pied en Europe quelques mois après avoir commencé à tourner, à l’âge de 13 ans. Pour l’un de ses membres, Charles Barkley, il a commencé à jouer avec le numéro 14 qui est devenu Dallas en ce 41 qui est maintenant à lui pour toujours car le 14 était occupé par Robert Pack. Holger Geschwindner a pensé quand il l’a rencontré qu’avec un sept pieds qu’il pouvait tirer, il allait changer l’histoire du basket-ball pour toujours. Et il l’a fait. Un sept pieds qui a passé 21 ans en NBA et a marqué plus de points que Wilt Chamberlain. De Würzburg, avec un père qui ne voulait pas qu’il joue au basket et avec un mentor qui l’a emmené grimper le Grand Canyon avant ses débuts en NBA pour lui montrer que peu importe combien il grimpait, le sommet resterait toujours un peu plus haut. Jusqu’à ce que Nowitzki réalise l’impossible : cesser d’être.