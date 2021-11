Dirk Verbeuren de Megadeth collabore avec Omid de Battletorn sur la nouvelle chanson de Bent Sea

MEGADETH le batteur Dirk Verbeuren a sorti une nouvelle chanson de sa longue carrière MER COURBÉE projet.

« Détruisez les autocrates », une collaboration avec Omid déchiré (BATAILLE) au chant et Jesper Liveröd (NASUM) à la basse, est la huitième d’une série de chansons Poignard a doublé « Instagrin ».

Il y a un an et demi, Verbeuren sorti le premier « Instagrin » chanson de MER COURBÉE, « Mettre à l’arrêt », une collaboration avec MINUIT cerveau Athénar au chant. Il a été suivi par « Légions sycophantes », une collaboration avec FÊTE‘s Petri Eskelinen au chant et Jesper Liveröd à la basse; « Rien n’explose pour toujours », une collaboration avec DROGUES DE LA FOI‘s Richard Johnson au chant; « Coup de grâce », une collaboration avec Tomas Lindberg (AUX PORTES) au chant et Liveröd à la basse; « Gestion de la colère », une collaboration avec Keijo Niinimaa (SON POURRI) au chant et Liveröd à la basse; et « La mouture instantanée », une collaboration avec Léon Del Muerte (EMPALÉ, MEURTRE CONSTRUCT) au chant et à la guitare solo.

Dans une interview de 2016 avec All About The Rock, Poignard a déclaré à propos de MER COURBÉE: « MER COURBÉE est une chose de type impulsion du moment sans aucun plan d’affaires. Dès le départ, l’idée était « pas de pression » et j’ai l’intention de la garder. »

De retour en 2012, Poignard a parlé à PureGrainAudio de MER COURBÉE‘s : « C’est en quelque sorte arrivé. J’avais l’habitude de jouer de la guitare, mais ces dernières années, je me concentrais exclusivement sur la batterie. Ma femme m’encourageait à écrire ma propre musique, alors j’ai décidé de tenter le coup. résultat s’est avéré être MER COURBÉE. »

Concernant le nom du projet, le musicien de 46 ans né en Belgique et maintenant basé à Los Angeles a déclaré : « C’est tiré d’une chanson du duo expérimental britannique ENDVRA que j’ai accidentellement rencontré à l’époque où j’étais vendeur de cassettes. Leur musique n’a absolument rien à voir avec le grindcore, mais quelque part MER COURBÉE a surgi dans mon esprit. J’aime que ce soit atypique, et qu’il évoque des images apocalyptiques faisant écho à l’intensité de ma musique. »

Verbeuren avait joué avec TRAVAIL DU SOL pendant plus d’une décennie avant de rejoindre MEGADETH en 2016 en remplacement de Chris Adler (AGNEAU DE DIEU), qui a appelé Poignard « Probablement [one of the] les trois meilleurs batteurs du monde. »

En entretien avec le KATT Rock 100,5 FM station de radio, MEGADETH leader Dave Mustaine décrit Poignard comme « l’un des gars les plus agréables et les plus faciles à vivre que j’aie jamais rencontrés dans ma vie. Je m’approcherai de lui et il sourira, se penchera en avant et me tapotera dans le dos. Il se rend [adopts thin accent], ‘Comment ça va, mon pote?’ Je pourrais dire, ‘Oh, mec…’… n’importe quoi. « Oh, d’accord, mon pote. » [He] me sourit et me caresse, parce que c’est juste un gars heureux. Je ne l’ai jamais, jamais, jamais vu ne pas sourire. »



