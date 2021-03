Dirt 5 est gratuit ce week-end avec Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate

Par Stephany Nunneley, Jeudi 18 mars 2021 à 19h29 GMT

Dirt 5 est à nouveau gratuit, mais cette fois, c’est sur les systèmes Xbox.

Les membres Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate peuvent jouer Saleté 5 gratuitement ce week-end.

Vous pouvez jouer au jeu complet sur Xbox dès aujourd’hui jusqu’au week-end, y compris le mode Carrière, le mode de création d’arène personnalisé Playgrounds, participer à des courses en ligne et à des modes de fête, et bien plus encore.

Il existe plus de 70 itinéraires uniques, couvrant la boue, la glace, le sable, le tarmac, le gravier et plus encore, avec des conditions météorologiques extrêmement dynamiques qui transforment n’importe quelle course à tout moment.

Dirt 5 vous fait rouler hors des sentiers battus sur différents itinéraires à travers le monde, et il y a beaucoup de véhicules à choisir, allant des voitures aux camions, en passant par les héros GT. Le jeu propose un mode écran partagé à quatre joueurs, des modes en ligne, un éditeur de livrée et plus de nouvelles fonctionnalités.