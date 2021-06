Dirt 5, Saints Row: The Third et Valkyria Chronicles 4 arrivent sur Amazon Luna en juillet

La bibliothèque de jeux en pleine croissance d’Amazon Luna ajoute trois nouveaux jeux en juillet avec Dirt 5, Saints Row The Third: Remastered et Valkyria Chronicles 4. Cela vient après que le service a vu Yakuza 0, The Falconeer et Killer Queen Black rejoindre en juin.

Dirt 5 est sorti à peu près en même temps que la PS5 et la Xbox Series X, et est présenté comme le titre le plus ambitieux du développeur Codemasters à ce jour dans la série de courses tout-terrain. Saints Row: The Third Remastered est une édition améliorée du titre d’action/aventure loufoque de 2011. Enfin, Valkyria Chronicles 4 est un RPG tactique bien-aimé où les joueurs commandent une escouade pendant la Seconde Guerre européenne. Les trois jeux offrent quelque chose d’un peu différent selon vos goûts.

Vous pouvez demander un accès anticipé à Amazon Luna via son site officiel. Il coûte actuellement 6 $/mois avec des options pour diffuser sur jusqu’à deux appareils à la fois à 1080p/60FPS. Le streaming 4K est annoncé pour bientôt. Vous pouvez également acheter Ubisoft Plus pour 16 $/mois pour avoir accès à certaines des séries les plus populaires de la société comme Assassin’s Creed et Watch Dogs.

Alors que le cloud gaming continue de croître, vous vous demandez peut-être quel service vous convient le mieux. En ce qui concerne Amazon Luna contre Google Stadia, vous voudrez considérer les jeux sur chaque service, leurs fonctionnalités et ce qu’ils coûtent chaque mois.

