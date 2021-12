Dirty Honey lancera le classique d’hiver de Nhl avec Prince Cover

MIEL SALE, l’un des nouveaux groupes les plus en vogue du rock, aidera à lancer le 2022 Ligue nationale de hockey (LNH) Classique d’hiver le jour de l’an dans le cadre de TNTla couverture de l’événement. Filmé sur l’un des lacs gelés emblématiques du Minnesota et réalisé par Turner Sports‘ Tyler Lassiter et Craig Murray, le groupe — Marc La Belle (voix), John Notto (guitare), Justin Smolian (basse) et Corey Pierre de couverture (batterie) – terminera la couverture d’avant-match avec son interprétation du héros de la ville natale et de l’icône du rock Prince‘s « Faisons les fous ».

« J’ai découvert MIEL SALE par l’ancien LNH joueur Scottie Upshall et je suis fan du groupe depuis », a déclaré Lassiter. » j’avais lu ça Marc La Belle était un grand joueur de hockey, et dès que nous avons décroché le LNH traiter sur TNT plus tôt cette année, ma première pensée était que nous ferions quelque chose avec ces gars à un moment donné. Lorsque nous avons proposé ce concept, toutes les étoiles semblaient s’aligner. Nous avions besoin d’un groupe qui pouvait fidèlement réussir Prince couverture ainsi qu’un assez passionné pour accepter de tourner sur un lac gelé dans le nord du Minnesota à la mi-décembre. Les garçons l’ont écrasé. »

MIEL SALE‘s « Faisons les fous » version intégrale a été enregistrée à Los Angeles à Studios NRG et mélangé par Chris Lord-Alge, et sera disponible sur tous les DSP (Disques de saleté) pour coïncider avec les festivités d’avant-match ce samedi 1er janvier.

le Classique d’hiver de la LNH affrontera deux des meilleures équipes de la Conférence Ouest lorsque le Sauvage du Minnesota et le Blues de Saint-Louis s’affronter au Target Field extérieur de Minneapolis, domicile de Ligue majeure de baseball‘s Jumeaux du Minnesota. le LNH l’avant-match commence à 18 h HE / 17 h CT / 15 h HP.

Suivant MIEL SALE‘s Classique d’hiver de la LNH débuts, le groupe prendra la route le 18 janvier pour le « Jeunes armes » tour, un trek nord-américain de 31 villes en tête d’affiche avec Mammouth WVH.

En octobre 2019, MIEL SALE prouvé avec son premier single sexy et blues « Quand je serai parti » que vous n’avez pas besoin d’un contrat d’enregistrement pour aller jusqu’au n ° 1 sur Panneau d’affichage‘s Mainstream et Hard Rock Charts – le seul artiste non signé à avoir atteint cet objectif. Le morceau était la première chanson du premier EP éponyme du groupe, produit par Nick Didia (CONFITURE DE PERLES, RAGE CONTRE LA MACHINE), enregistré à Byron Bay, Australie, et sorti en mars 2019.

MIEL SALEle deuxième single/vidéo de ‘, le chargé-avec-swagger « Rollin 7s », est allé au n ° 3 à Rock Radio (toujours en tête des charts lorsque COVID a tout changé), et son clip a accumulé au nord de sept millions de lectures sur YouTube. Entre l’automne 2018 et le début 2020, MIEL SALE ouvert pour L’OMS, GUNS N’ ROSES et SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS, a été étiqueté comme un groupe à ne pas manquer dans plus d’une douzaine de grands festivals d’été nord-américains auxquels ils ont joué, s’est produit devant les foules de SRO à chaque spectacle de sa toute première tournée aux États-Unis, et Pierre roulante les a présentés comme « un artiste que vous devez savoir ». MIEL SALELe premier album éponyme de est sorti dans les rues le 23 avril 2021 et a fait son entrée dans le palmarès Hard Rock Albums au n ° 2. Après les débuts de l’album, le groupe a entrepris une tournée de neuf semaines en tant que soutien principal de LES CORBEILLES NOIRES‘ » Secouez votre Money Maker « tournée américaine. MIEL SALE a reçu des critiques élogieuses et des ovations debout dans la majorité des spectacles de la tournée – pas mal pour un acte d’ouverture toujours aussi marquant.

