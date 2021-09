Dirty Honey sort le clip de “The Wire”

Réalisé et édité par le lauréat Scott Fleishman de Aplusfilmz, MIEL SALEle tout nouveau clip de “Le fil” a été tourné à divers endroits sur la tournée américaine actuelle du groupe avec LES CORBEILLES NOIRES, et offre au spectateur un laissez-passer plastifié tout accès à la vie sur la route avec ce qu’un journaliste a appelé “un groupe au sommet de la nouvelle race de rock and rollers”.

Dans le bus de tournée… en arrivant au prochain concert… une petite visite un jour de congé… un dîner et un cigare à La Scarola… un soundcheck… des copies de leur premier album pour le stand de marchandises de ce soir-là … un dernier verre après le spectacle dans un saloon local… de la loge à la scène… c’est MIEL SALE‘s “Le fil”.

“Le fil” est tiré de MIEL SALEle premier long métrage éponyme de , qui est sorti en avril.

MIEL SALE – chanteur/parolier Marc La Belle, guitariste John Notto, bassiste Justin Smolian, et batteur Corey Pierre de couverture — prévu d’enregistrer l’album avec le producteur Nick Didia (RAGE CONTRE LA MACHINE, CONFITURE DE PERLES), qui avait produit l’EP 2019 du groupe ; mais la veille du départ du groupe pour l’Australie pour suivre l’album, Los Angeles est entré en lock-out en raison de la pandémie de COVID-19 et les voyages n’étaient pas envisageables. Toujours envie de travailler avec DiDia, ils ont proposé un plan B : enregistrer l’intégralité à Studios Henson en studio à Los Angeles avec DiDia rayonné dans les débats via la magie de la technologie moderne.

Bien que la pandémie ait jeté quelques obstacles sur le chemin, MIEL SALE sait que traverser ces moments difficiles ne fera que les aider à sortir plus forts de l’autre côté. « Quand vous passez enfin à travers ces moments, c’est là que la vraie magie entre en jeu » Notto dit. “Ce qui rend toutes nos chansons amusantes à jouer et à écouter, c’est que nous ne nous permettons pas de nous arrêter avant d’obtenir les meilleurs résultats possibles de chacune d’entre elles.”

En fait, les quatre membres du groupe sont déterminés à s’améliorer à l’avenir. “En tant que guitariste, je suis toujours inspiré par la poursuite éternelle du riff parfait”, Notto ajoute. “Je voulais aussi étendre la déclaration artistique que nous avons déjà faite. Nous ne cherchions pas à sonner différemment, ou à prouver notre croissance, nécessairement. ‘”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).