« Dis-moi où puis-je essayer de vivre sans me souvenir de toi »

Ana Garcia Obrégon (65 ans) a dédié à son fils Alex Lequio une dur et déchirant poème de José Luis Borges, intitulé Tell me, sur son réseau social Instagram. Il l’a fait à une date prévue : seulement 18 mois après sa mort ce samedi. On sait que l’actrice et présentatrice rend hommage à sa progéniture sans cesse depuis cette époque. 13 mai 2020 dans laquelle le jeune homme est décédé.

A cette occasion, le dernier message de García Obregón se lit comme suit : « Aless. Dites-moi, s’il vous plaît, où vous n’êtes pas, où puis-je ne pas être votre absence, où puis-je essayer de vivre sans vous souvenir et où me souvenir de vous sans ça me fait mal. PS : Un jour je te demanderai la permission de naître de nouveau. Un jour… mon fils. » L’artiste a terminé son message difficile avec trois hashtags : Je t’aime plus que ma vie, 18 mois sans toi, Alessforever.

Ana García Obregón, petit à petit, reprend sa vie en main. Pour l’instant, il est revenu prendre les rênes de sa profession. Bien qu’elle ait vécu un an et demi d’une grande tristesse due au décès de son fils et de sa mère, l’actrice a trouvé la force de revenir à la routine et de faire face à de nouveaux projets. Cependant, sa douleur n’a pas diminué. Cela a été démontré sur son Instagram il y a quelques heures, excitant une grande partie de ses followers.

« La nuit dernière, nous avons enregistré la promo de Noël RTVE », a-t-elle commencé à écrire avec une série d’instantanés, capturés dans le Parque Warner et dans lesquels on la voit esquisser un léger sourire au milieu d’une atmosphère de Noël. « Je suis devenu une montagne russe d’émotions, des larmes à la caméra après un an et demi sans pouvoir sortir de chez moi et sans mon fils », a poursuivi Ana, qui a choisi pour l’occasion un style total white avec des éléments très typiques de la saison.

Ana Obregón et Alessandro Lequio, ainsi que leur fils Álex, dans une image partagée sur Instagram.

Le biologiste a fait une confession sévère en référence aux jours de fête qui sont encore à venir. « J’ai tourné des programmes pour un Noël qui m’excite depuis des semaines être avec vous tous même si je ne le fête pas, parce que S’il y a une chose qui est claire pour moi dans cette soi-disant vie, c’est que je ne la célébrerai jamais« , a exprimé Obregón et a ému ses partisans. En plus de recevoir le soutien de personnalités nationales reconnues telles que Paloma Cuevas (49) ou Monique Hoyos (44), il obtint l’affection de ses milliers d’adeptes. « Nous sommes très fiers de toi », « Tu es un exemple de force » ou « Je t’admire beaucoup » sont quelques-uns des commentaires lus dans son dernier post.

Bien que ce soit un moment très difficile, comme Ana Obregón l’a montré sur les réseaux essaie de se réfugier dans la mémoire de ces êtres particuliers qui ne sont plus à ses côtés: son fils, Alex Lequio, et sa mère. « Je connais deux personnes qui, en me voyant travailler sous cette pluie de confettis, souriront », a-t-il déclaré.

Depuis qu’ils ont tous les deux perdu la vie, Ana Obregón il n’a pas cessé de s’en souvenir publiquement à travers des messages émotionnels. Surtout Alex, qui au cours de la dernière année et demie est devenu le protagoniste de son Instagram. En effet, juste un jour avant de montrer une partie de son travail le plus récent sur le petit écran, il a rendu hommage au jeune homme d’affaires avec une série d’images inédites qui ont révélé quelques moments d’une date très spéciale : son premier jour d’université.

