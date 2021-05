DIS Stock est toujours un investissement formidable malgré l’estimation manquée des abonnés

En raison de l’apparition de la nouvelle pandémie de coronavirus, Walt Disney (NYSE:DIS) n’a pas pu compter sur les visiteurs du parc à thème pour maintenir l’entreprise à flot. En effet, les actionnaires de DIS ont été contraints de se tourner vers le service de streaming de la société, Disney +.

Ne vous méprenez pas: les gens retournent dans les parcs à thème à mesure que les vaccins Covid-19 deviennent plus largement accessibles au public.

Pourtant, la réouverture pourrait avoir un impact négatif sur Disney + et sur les services de streaming en général. Cela a peut-être contribué aux résultats décevants trouvés dans les données financières récemment publiées par Disney.

Néanmoins, les préoccupations peuvent être exagérées et le dumping de vos actions Disney serait probablement une réaction excessive.

Un regard plus attentif sur DIS Stock

Dire que le stock de DIS a été martelé lors de l’apparition de Covid-19 n’est pas une exagération. De 152 $ en novembre 2019 à un minimum d’environ 85 $ en mars 2020, la baisse a été abrupte et douloureuse.

Cependant, les personnes qui ont maintenu le cap ont été largement récompensées. À la fin de novembre 2020, le cours de l’action avait déjà retrouvé le niveau de 150 $.

L’élan a persisté dans la nouvelle année, le stock DIS atteignant un sommet étonnant sur 52 semaines à 203,02 $ le 8 mars 2021.

Après une course aussi puissante, il était peut-être temps pour les acheteurs de prendre une pause. Ainsi, le cours de l’action est revenu à 172,40 $ le 21 mai.

Il convient également de noter que Disney a un bénéfice par action sur 12 mois de – 2,49 $. Oui, c’est négatif, mais pas profondément négatif lorsque le cours de l’action est d’environ 172 $.

Et j’espère que les bénéfices de Disney deviendront bientôt positifs par action.

Préoccupations concernant Disney +

Pour être honnête, certaines personnes n’étaient pas très satisfaites après que Disney a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre le 13 mai.

À première vue, les chiffres n’étaient pas du tout trop mauvais. D’une part, les analystes de Wall Street s’attendaient à un bénéfice trimestriel par action de 28 cents. Disney a facilement battu cela, offrant 50 cents par action.

De plus, Disney a annoncé des revenus trimestriels de 15,6 milliards de dollars. C’est presque conforme à la projection des analystes de 15,86 milliards de dollars.

Alors, quelle est la cause de la consternation? C’est principalement le ralentissement de la croissance des abonnés pour Disney +.

La société a ajouté 8,7 millions d’abonnés à Disney + au cours du trimestre, ce qui peut sembler impressionnant.

Mais alors, cela représente le gain trimestriel le plus lent pour Disney + depuis sa création.

Pourtant, je dirais qu’il n’est pas nécessaire de paniquer-vendre vos actions DIS sur la base de ces informations.

Après tout, selon la direction de Disney, la société est en passe d’avoir entre 230 et 260 millions d’abonnés Disney + d’ici 2024.

L’appel de Cahall

Les perspectives de certains commerçants pourraient avoir tourné au vinaigre sur les actions DIS après la publication des données de Disney.

Cependant, la décélération de Disney + dans la croissance des abonnés n’a évidemment pas effrayé Steven Cahall, analyste de Wells Fargo.

En fait, même à la lumière des nouvelles prétendument décevantes de Disney +, Cahall a maintenu sa cote «d’achat» sur le titre.

Certes, Cahall a également réduit son objectif de cours sur 12 mois sur les actions DIS de 219 $ à 209 $. Pourtant, cela implique toujours un montant décent de hausse par rapport au cours actuel de l’action.

Cahall a affirmé que son entreprise n’était «pas inquiète», et il s’attend à une création de «reprise du contenu» pour Disney + alors que les équipes de production se remettent en marche au milieu de la reprise de Covid-19.

Alors, qu’y a-t-il dans les cartes pour les détenteurs d’actions DIS à court terme? À ce propos, Cahall s’attend à ce que le titre «recule et traîne un peu».

Dans le même temps, Cahall voit cela comme un bon moment pour récupérer plus d’actions Disney.

The Bottom Line sur DIS Stock

Je suis moi-même un acheteur régulier de trempettes, donc mon point de vue correspond étroitement à celui de Cahall ici.

En ce qui me concerne, il aurait dû garder son objectif de prix de 219 $. Ce niveau de prix sera tout à fait réaliste une fois que les acheteurs d’actions DIS reviendront en force.

Et cela ne sera peut-être pas long maintenant, car le ralentissement de la croissance des abonnés Disney + ne sera probablement pas un problème permanent pour la Maison de la souris.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.