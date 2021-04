Discipline et courage, le secret du ‘Traviesito’ Arce mexicain

Le Sinaloan Karim ‘Traviesito’ Arce sait qu’il est impossible de ne pas être comparé à son célèbre oncle, le quintuple champion du monde Jorge ‘Travieso’ Arce, cependant, il cherche à faire sa propre voie et sait que la discipline et le dévouement seront la clé pour correspondre à ce qui a été réalisé par le chef de la dynastie Arce.

Désormais sous la direction du célèbre entraîneur Don Manuel ‘Cochul’ Montiel et de l’entraîneur physique Raúl Robles, le ‘Traviesito’ travaille à plein régime pour renforcer ses compétences sur le ring, pensant revenir au diamant de combat le plus tôt possible.

Arce Lugo, combattant exclusif pour Promociones del Pueblo, une compagnie dirigée par Oswaldo Küchle; C’est un combattant bien connu pour son cœur de guerrier et pour son style d’ouragan qui recherche toujours l’initiative dans chacun de ses combats, quelles qu’en soient les conséquences.

Avec un record professionnel invaincu en 20 combats, où il ajoute 18 victoires et 2 nuls, en plus, 8 de ces victoires ont eu lieu avant la limite convenue; Il a remporté deux victoires très convaincantes lors de ses dernières présentations, après avoir passé son test décisif contre l’ancien champion du monde Alexander Muñoz il y a quelques mois.

Dans l’esprit de Karim, il y a un objectif fixe à court terme: continuer à gravir les échelons du classement des poids coq, en plus de disputer un titre mondial junior, car à 22 ans, il a une longue histoire à écrire.