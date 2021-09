Disclosure annonce une tournée européenne pour le printemps 2022

Divulgation ont annoncé une tournée européenne pour 2022 – vous pouvez voir le programme complet ci-dessous.

Le duo de danse – composé des frères Howard et Guy Lawrence – a révélé aujourd’hui qu’ils prendraient la route en mars prochain. Cela vient après qu’ils aient confirmé un trio de spectacles à Londres la semaine dernière – des spectacles qui se sont vendus depuis.

La tournée européenne de Disclosure verra le groupe monter sur scène à Paris, Anvers, Amsterdam, Berlin, Varsovie, Moscou et d’autres villes tout au long du mois de mars 2022. Les billets seront en vente générale à 9h CET (8h BST) le vendredi 10 septembre. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

“Après les 18 derniers mois, rien ne nous fait plus plaisir que d’annoncer ces dates européennes”, a écrit le duo sur Twitter.

Les prochaines dates de Disclosure à Londres marqueront les premiers concerts des frères dans la capitale en sept ans. Ils se produiront au Heaven (2 mars), à l’O2 Academy Brixton (4 mars) et à Alexandra Palace (5 mars).

Le mois dernier, Disclosure a été en tête d’affiche à Reading & Leeds 2021. Dans une critique quatre étoiles de la machine à sous Main Stage West du groupe, NME a écrit: «Le duo fraternel est devenu de véritables rois du festival, continuant de s’inspirer de leurs héros Les Chemical Brothers, qui ont pu entrer en tête d’affiche n’importe où sur la planète au cours des deux dernières décennies.

“La performance de ce soir est une version plus légère et plus rapide de leur spectacle, et bien qu’il y ait un décalage par rapport à l’instrumentation live plus traditionnelle, la configuration dépouillé a un punch tout-puissant.”

Disclosure a récemment sorti un nouvel EP intitulé “Never Enough”, qui fait suite à leur album studio 2020 ENERGY.

Disclosure jouera les dates de tournée européenne suivantes en 2022 :

9 mars – Zénith de Paris, Paris, France

10 mars – Lotto Arena, Anvers, Belgique

11 mars – AFAS Live, Amsterdam, Pays-Bas

12 mars – UFO Konzerthalle, Berlin, Allemagne

13 mars – Spectacle du COS Torwar Hall, Varsovie, Pologne

16 mars – Stereo Plaza, Kiev, Ukraine

18 mars – Stade Adrénaline, Moscou, Russie

20 mars – A2 Green Concert, Saint-Pétersbourg, Russie

22 mars – Saku Arena, Tallinn, Estonie

23 mars – Compensa Concert Hall, Vilnius, Lituanie.

