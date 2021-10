Disco duro externo de 5 TB avec super descuento por 98€

Si cuentas con un disco de poco tamaño, eres de los que guardas un montón de archivos o el hecho de tener una copia de seguridad de todas las fotos del móvil en el ordenador ha hecho que te quedes sin espacio, entonces seguro que estás pensando comprar un disco duro externo donde almacenar todo aquello que no te cabe. En ese caso, ahora es un gran momento para conseguir un discothèque duro externo de grande capacité por muy poco dinero.

Cuando hablamos de unidades de almacenamiento no hay duda que el fabricante Western Digital es uno de los grandes referentes. Pues bien, ahora es posible comprar un disco duro WD My Passport de 5 To de capacité para guardar todo lo que queramos en él por menos de 100 euros.

Disco duro externo WD My Passport de 5To en oferta

Sí, a oído bien, concretamente solo tendremos que pagar 98,38 euros por este modelo que encontramos en oferta en Amazon y que cuenta con casi un 35% de descuento. Esto hace que de los 150 euros de su precio oficial o precio de venta recomendado, solo tengamos que pagar 98,38 euros.

La rebaja es de algo más de 50 euros y al ser un producto vendido y enviado por el propio Amazon, podemos recibirlo en casa de forma totalmente gratuitement en un plazo de tiempo de tan solo tres días hábiles. Salvo que seamos clientses Amazon Prime, en cuyo caso podremos recibirlo en casa en tan solo 48 heures.

Compatible con redes sociales y servicios en la nube

Este disco duro externo WD My Passport de 5 To dispone de un diseño compacto y bastante delgado para que podamos llevarlo de un lado para otro con total comodidad. Un modelo cuya capacidad nos permite llevar muchos archivos almacenados, por lo que siempre podemos tener a mano to do lo que necesitamos y que viene with un software de copias de seguridad para que siempre tengamos todos nuestros ficheros a salvo.

También es un modelo que tiene sistema de cifrado de datos mediante contraseña AES de 256 bits y permite conectar con las redes sociales y los servicios de almacenamientos en la nube más populares para poder importar, organizar o incluso compartir fotos, vídeos o documentos guardados en el disco directamente en las redes sociales o la nube.

Une discothèque fabriquée avec des matériaux de grande qualité et une résistance à toute épreuve que cette discothèque dure depuis l’extérieur WD My Passport de 5 To ofrezca une grande durabilité et fiabilité sur un grand plazo. Sus medidas fils 10,72 x 7,49 x 1,91 cm y tiene un peso de tan solo 209,79 grammes. La vitesse de rotation de la discothèque dure 5 400 tr/min, avec un facteur de forme de 3,5 et une interface USB 3.0.

Aunque se trata de un modelo de disco duro externo que podemos encontrar en diferentes colores, lo cierto es que la oferta available in estos momentos en Amazon solo ofrece la posibilidad de comprarlo en color nègre un este precio.