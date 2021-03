Disco Elysium: la classification finale est refusée en Australie

© ZA / UM

Les propriétaires de commutateurs ne recevront pas Disco Elysium: la coupe finale jusqu’à cet été, mais il y a déjà des problèmes pour les joueurs australiens. Lancé le 30 mars pour les propriétaires de PlayStation et de Stadia, le gouvernement australien a refusé de le classer, ce qui l’interdit de vente dans le pays.

Ils n’ont pas précisé exactement pourquoi Disco Elysium s’est vu refuser une note, et ZA / UM n’a pas encore répondu publiquement à ce sujet. Cependant, étant donné que les mécanismes de jeu de base incluent en bonne place les drogues et l’alcool, nous pouvons prendre nos suppositions, et l’Australian Classification Board a publié cette déclaration:

Le jeu informatique est classé RC … comme des jeux informatiques qui décrivent, expriment ou traitent de toute autre manière des questions de sexe, de toxicomanie ou de toxicomanie, de crime, de cruauté, de violence ou de phénomènes révoltants ou odieux de manière à enfreindre les normes de la moralité, la décence et la convenance généralement acceptées par les adultes raisonnables dans la mesure où elles ne devraient pas être classées.

Il convient de noter que cela pourrait potentiellement être une erreur de la part du comité de classification. De retour en novembre, l’équipe Bloober Le moyen s’est également vu refuser la classification en Australie, bien que dans ce cas, elle ait été annulée peu de temps avant la libération et a reçu une cote R18 +.

Avec la sortie de Switch dans des mois, il reste encore beaucoup de temps pour que cette décision soit réexaminée, mais les propriétaires de PlayStation ne seront pas aussi chanceux. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que nous recevrons de plus amples détails.