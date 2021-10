Disco Elysium – Le Final Cut arrive enfin sur Nintendo Switch

Ce n’est pas souvent que les débuts d’un studio remportent plusieurs prix du jeu de l’année, mais Studio ZA/UM n’est pas votre studio ordinaire. L’idée qui est finalement devenue Disco Elysium est venue au fondateur du collectif Robert Kurvitz au milieu des années 2000 et a couvert des concepts et des romans de table avant qu’une décision ne soit prise de canaliser son monde steampunk fringant dans le milieu des jeux vidéo au milieu des années 2010. Intitulé à l’origine No Truce With the Furies, un groupe d’artistes partageant les mêmes idées s’est réuni dans un squat estonien pour développer Disco Elysium, qui a finalement été lancé en octobre 2019 et a été acclamé par les critiques et les fans.

Et comme tout jeu digne de ce nom, il a été porté sur la Nintendo Switch. Après une sortie sur PlayStation et Google Stadia plus tôt cette année, l’édition ‘The Final Cut’ de Disco Elysium arrive enfin sur la centrale de poche de Nintendo le 12 octobre. Le gameplay RPG riche en texte de Disco Elysium en fait un bon choix pour la plate-forme portable, car vous explorez un monde isométrique riche en contrôlant un détective ayant la gueule de bois au milieu d’un meurtre sombre.

Un jeu profondément complexe avec des tonnes de contrôles et d’interactions minuscules, Disco Elysium a été inspiré par des jeux comme Planescape: Torment et joue de la même manière que les RPG PC à l’ancienne comme Baldur’s Gate, mais avec un cadre quasi-moderne rafraîchissant. Les joueurs créent leur propre protagoniste, mais au lieu des compétences typiques de Donjons et Dragons conventionnellement utilisées pour créer des personnages du genre, vous vous concentrez sur votre Intellect, Psyché, Physique ou Motricité. Les compétences incluent l’empathie, le drame, l’électrochimie et la vitesse de réaction, vous permettant d’étoffer l’esprit de l’enquêteur ainsi que son corps, ce qui a donné lieu à de nombreuses conversations et cabrioles fascinantes qui ont conduit à des louanges du jeu.

Mais étant donné à quel point Disco Elysium est ambitieux et tentaculaire, vous pouvez imaginer qu’il n’était pas si facile de le regrouper et de l’amener sur la Nintendo Switch. Dans le cadre d’une récente présentation avant la sortie du port, les artistes du Studio ZA/UM Kaspar Tamsalu et Siim Raidma ont approfondi la façon dont le collectif a géré le processus de « réassemblage minutieux » et développé le cycle de développement fascinant du jeu.

“L’histoire de Disco Elysium a commencé il y a longtemps”, explique Tamsalu, nous montrant un plan d’étage pour le squat de Tallinn où le collectif ZA/UM s’est réuni pour réaliser le jeu primé. Alors que nous parcourions des instantanés de l’humble demeure, Raidma a ajouté qu’à l’époque, ils n’étaient qu’une équipe d’écrivains et d’artistes sans expérience dans l’industrie, essayant de lancer une entreprise de jeux vidéo. Raidma dit que l’équipe mènerait des entretiens dans le grenier, qui abritait un pigeon mort ainsi que beaucoup de crottes d’oiseaux. “Cela a effrayé les bonnes personnes et attiré la bonne foule”, a déclaré Raidma.

Tamsalu dit que ZA/UM avait d’énormes projets au début qu’ils devaient « reculer d’un cran » alors qu’ils rencontraient les réalités du développement de jeux vidéo modernes, mais le collectif a quand même réussi à maintenir sa vision du monde d’Elysium. L’art conceptuel présenté à l’époque offrait un aperçu des premières versions de domaines clés du jeu, semblant tout aussi inspirés que lorsqu’ils ont finalement été expédiés en 2019.

S’exprimant sur la réponse initiale à Disco Elysium, Studio ZA/UM a été naturellement bouleversé par l’effusion d’amour pour son projet passionnel. “Nous avions beaucoup d’ambition mais très peu d’attentes”, a déclaré Tamsalu. Alors que les récompenses du jeu de l’année commençaient à affluer, l’équipe a affiné l’expérience originale sur PC tout en regardant vers l’avenir du jeu sur d’autres plateformes, et finalement, « The Final Cut ».

“Le Final Cut était une chance d’ajouter une voix off complète et du contenu qui était prévu mais ne pouvait pas s’adapter”, a expliqué Tamsalu. Cette version étendue du jeu a été lancée en mars de cette année sur PC, PlayStation et Google Stadia, apportant de nouvelles quêtes, des ajustements de qualité de vie et, comme l’a noté Tamsalu, une voix professionnelle pour plus d’un million de mots de texte superbement écrit.

Après la sortie de la mise à jour de The Final Cut, le studio a continué à rogner le jeu, le peaufinant avec de nombreux commentaires utiles de la communauté. Mais le port Nintendo Switch était, comme le dit Raidma, “une excellente occasion pour nous de retravailler essentiellement la plupart du jeu pour la deuxième fois”.

Décrite comme “une entreprise massive” par Raidma, la version Nintendo Switch de Disco Elysium – The Final Cut a impliqué des remaniements considérables de l’interface utilisateur de la console portable, ainsi que de s’assurer que la taille du texte était ajustable pour s’adapter aux écrans et aux scènes clés.

Selon Raidma, l’équipe a dû creuser dans des concepts d’optométrie comme les minutes d’arc pour évaluer les lignes de vue, unifier le texte et obtenir les petits angles pour s’assurer que le jeu était lisible, accessible et agréable à regarder sur tous les appareils, y compris le plus petit écran du Commutateur Nintendo. Naturellement, Disco Elysium est désormais l’un des jeux les plus riches en voix off sur Nintendo Switch, Tamsalu déclarant que c’était “une pression pour l’adapter à la cartouche” grâce à la quantité de mots prononcés dans le jeu.

Optimiser un jeu destiné au PC sur la Nintendo Switch n’était pas non plus une mince affaire pour Studio ZA/UM. Raidma l’a qualifié de « processus d’optimisation intéressant », avec une plage de performances plus étroite avec laquelle travailler. ZA/UM a commencé avec la version PC minimale du jeu et a travaillé pour l’élever jusqu’à ce qu’elle soit « aussi jolie que possible » sur la Nintendo Switch.

Tamsalu note que “(Disco Elysium) n’a pas fonctionné aussi bien qu’aujourd’hui”, le jeu étant apparemment plus performant que jamais. D’après les images qui nous ont été présentées lors de la présentation, Disco Elysium a définitivement l’air fluide et agréable sur la Nintendo Switch. Je serai très tenté de le vérifier à nouveau sur une plate-forme où je pourrai le ramasser et le poser facilement, au lieu de le bousculer pendant des heures à mon bureau. Je suis ravi de lancer un nouveau personnage et de découvrir la voix off, qui élèvera sans aucun doute un récit que j’adorais déjà sans paroles.

Cependant, il convient de noter que les actifs et les personnages semblent plus nets sur les bords de la Nintendo Switch. Il s’agit d’un compromis compréhensible dans le passage d’un PC à une console portable, et d’un compromis similaire à la façon dont CD Projekt Red a réussi à bloquer The Witcher 3 sur l’appareil. Quoi qu’il en soit, grâce aux optimisations de la taille du texte et aux remaniements de l’interface utilisateur, cela ne gêne pas la direction artistique et n’affecte pas les animations scriptées les plus exigeantes du jeu, qui étaient au premier plan dans la bande-annonce.

Tamsalu a conclu en disant qu’il espère que la foule de Nintendo, un groupe démographique complètement différent de la foule des RPG sur PC, appréciera l’effort et appréciera le monstre bizarre d’un jeu de Studio ZA / UM dans sa forme la plus portable.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore utilisé Disco Elysium, vous pourrez vous plonger dans son monde atmosphérique sur Nintendo Switch ce 12 octobre, lorsque Disco Elysium – The Final Cut sera lancé numériquement sur le Nintendo eShop. Vous pouvez le précommander maintenant pour 39,99 $. Les précommandes sont également ouvertes pour une édition collector physique de Disco Elysium – The Final Cut, qui a été développée par iam8bit et sortira début 2022.

Écrit par Jordan Oloman au nom de GLHF.

