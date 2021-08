Disco Elysium – L’édition collector de Final Cut est disponible en précommande

Pour ceux qui ont apprécié le chaos de la vie d’Henry DuBois et son aventure à travers la ville fictive de la Martinaise, Studio ZA/UM a quelque chose de spécial en magasin. Le développeur s’est associé à iam8bit pour publier une édition collector de son aventure pointer-cliquer unique et remplie de mystère. Disco Elysium – The Final Cut Collector’s Edition est actuellement disponible en précommande et coûtera 250 $ aux clients.

L’édition collector, qui n’a actuellement pas de date de sortie, comprend des bibelots et des illustrations du jeu. L’ensemble est livré dans une boîte premium “Layers of the Id” et comprend un livre à couverture rigide qui présente des illustrations et des histoires inédites du jeu, ainsi qu’une carte illustrée en tissu du cadre du jeu, la ville de Martinaise.

Une œuvre d’art particulièrement unique est également fournie avec Disco Elysium – The Final Cut Collector’s Edition. Chaque commande comprend une sculpture en vinyle “Mind Totem” peinte à la main. La hauteur de la sculpture n’est pas claire, mais elle semble avoir à peu près la même taille que le boîtier du jeu.

En parlant de cela, les clients voudront peut-être considérer que Disco Elysium – The Final Cut Collector’s Edition n’est livré qu’avec une version physique PS5 du jeu. Il est logé dans un étui et est livré avec une housse réversible.

Peu importe où ils vivent, les clients peuvent acheter Disco Elysium – The Final Cut Collector’s Edition. Le bundle est sans région, donc le jeu devrait fonctionner sur n’importe quelle PS5 à travers le monde.

Disco Elysium – The Final Cut est sorti en mars dernier et a ajouté de nouvelles quêtes, personnages et défis au jeu. Le jeu peut actuellement être acheté sur PC, PS4 ou PS5, Studio ZA/UM indiquant qu’il a prévu des ports vers d’autres plates-formes.

