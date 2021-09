Disco Elysium : The Final Cut arrive enfin sur Xbox en octobre

Disco Elysium : le montage final – c’est l’édition définitive du RPG primé, avec plus de doublage et de contenu bonus – débarque enfin sur les consoles Xbox le 12 octobre.

Juste une semaine après avoir appris que le RPG infiniment impressionnant sera lancé sur Nintendo Switch, le développeur Studio ZA/UM a annoncé qu’il arrivera également sur Xbox exactement en même temps que nous le verrons sur Nintendo Switch.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Une version physique du jeu est également disponible pour les consoles Xbox. Vous pouvez vous attendre à ce qu’elle soit disponible le 9 novembre. La version numérique sera disponible au prix de 34,99 £ / 39,99 $ / 39,99 €.

“Ce n’est pas un portage mais un remontage minutieux du jeu acclamé par la critique, y compris une interface utilisateur repensée, des options de mise à l’échelle des polices, une lisibilité améliorée dans tous les domaines et toutes les améliorations de la qualité de vie des itérations précédentes”, lit-on dans une presse relâchez le jeu.

“Disco Elysium – The Final Cut est l’édition définitive du jeu de rôle en monde ouvert révolutionnaire et primé à plusieurs reprises avec une quantité insensée de choix et de conséquences”, lit-on dans un texte de présentation pour le titre. “Vous êtes un détective avec un système de compétences unique à votre disposition et un pâté de maisons entier pour vous frayer un chemin. Interrogez des personnages inoubliables, résolvez des affaires de meurtre ou recevez des pots-de-vin. Devenez le héros, le prophète, le fou, le plus grand détective du monde a jamais vu… ou un désastre absolu d’un être humain”.

Le jeu est le titre préféré de cet écrivain ces dernières années – de manière non négligeable ! – et je ne suis pas la seule personne à penser que c’est essentiel : Disco Elysium a remporté 12 prix (dont trois BAFTA à son actif pour le meilleur premier jeu, musique et récit) et il a également remporté le DICE Award for Outstanding Achievement in Story. Si cela ne suffit pas à vous influencer, il a également remporté le prix GDC 2020 du meilleur récit et du meilleur début et a également décroché le meilleur récit et le meilleur RPG aux Game Awards 2019.