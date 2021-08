Disco Elysium: The Final Cut se rapproche d’une nouvelle version avec la classification d’âge

Confirmation de l’extension Disco Elysium : le montage final a apporté beaucoup de plaisir aux fans du RPG, avec son scénario et ses mécanismes de choix qui ont valu à l’itération originale de nombreux éloges. On sait également depuis un certain temps que le Switch est en ligne pour obtenir cette version du jeu, qui a déjà honoré PC et PlayStation.

Cela se rapproche peut-être un peu de l’annonce de la date de sortie, car une cote PEGI a été repérée – Twisted Voxel et @Nibellion. La note a une date de sortie inexacte d’aujourd’hui (30 août), mais la principale mise à jour est que la note a ajouté ces détails pour les consoles Switch et Xbox.

Précédemment fixé pour cet été sur Switch, nous l’avons déjà décrit comme un “roman politique-surnaturel-meurtre-mystère-thriller-détective-RPG”, et son approche et sa narration intrigantes lui ont valu de nombreux prix et des critiques élogieuses.

Nous garderons les yeux ouverts pour une date de sortie officielle – prévoyez-vous de vivre celle-ci sur Switch ?