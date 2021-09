Disco Elysium : The Final Cut verra enfin une sortie sur Switch en octobre

Disco Elysium : le montage final, l’édition définitive du RPG primé, se dirige enfin vers Nintendo Switch le mois prochain.

Ce n’est pas un portage du jeu, car il a été “réassemblé” pour la console Switch. Avec cette édition du jeu, vous pouvez vous attendre à une interface utilisateur repensée, des options de mise à l’échelle des polices, une lisibilité améliorée dans tous les domaines et toutes les améliorations de la qualité de vie des itérations précédentes.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Au cas où vous ne le connaîtriez pas, dans le jeu, vous incarnez un détective avec un système de compétences unique. Vous interrogerez des personnages, traiterez des meurtres ou accepterez des pots-de-vin.

Voici quelques-unes des fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre avec l’édition améliorée :

Nouvelles quêtes de vision politique: Affrontez la réalité de votre vision du monde alors que votre boussole politique vous mène vers de nouvelles voies. Découvrez plus de citoyens, toute une zone supplémentaire et des sites monumentaux tout en laissant une marque encore plus grande sur le monde en poursuivant vos rêves.

Voix complète: Toutes les belles personnes de la ville prennent vie avec une voix off complète. Jouez les personnages les uns contre les autres, essayez de les aider ou tombez désespérément amoureux alors que chaque mot vous est prononcé avec l’accent et l’émotion appropriés.

Jouabilité améliorée: La prise en charge et la personnalisation complètes du contrôleur vous permettent de jouer avec votre configuration préférée. Profitez d’une gamme étendue d’options linguistiques.

Jeu de rôle réel: Personnalisez votre personnage avec des compétences, des vêtements et des outils très différents, des armes à feu à une lampe de poche et une boombox. Développez de nouvelles idées dans le cabinet de réflexion du détective pour changer votre approche et votre gestion de chaque situation.

Liberté sans précédent: La mort, le sexe, les impôts et le disco – rien n’est exclu dans ce monde ouvert. Résolvez une enquête sur un meurtre de grande envergure ou détendez-vous et détendez-vous avec des affaires tentaculaires. Le système de dialogue révolutionnaire de Disco Elysium vous permet de faire presque tout.

Sorti le 12 octobre, le jeu sortira en téléchargement numérique et est disponible en pré-commande dès maintenant pour 39,99 $, ou votre équivalent régional.

Le développeur ZA/UM et iam8bit sortiront une édition collector du jeu au début de 2022, et il est également disponible en pré-commande. Il vous coûtera 249,99 $ et comprend les éléments suivants :

Boîte premium innovante ‘Layers of the Id’. Sculpture en vinyle ‘Mid Totem’ peinte à la main. Livre d’art relié de plus de 190 pages qui comprend des tas d’art et d’histoires inédits. Édition physique Disco Elysium – The Final Cut avec une couverture réversible, logée dans un élégant étui.

Le jeu est un vrai banger et a remporté 12 prix. Il a trois BAFTA à son actif pour le meilleur premier jeu, musique et récit. Il a également remporté le DICE Award for Outstanding Achievement in Story et le GDC 2020 Award for Best Narrative and Best Debut.

Il a également remporté quatre prix aux Game Awards 2019, dont celui du meilleur récit et du meilleur RPG.