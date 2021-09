disco externe SSD de 1 To avec un service à la Fnac

in

El accesorio del que estamos hablando pertenece a la gama WD Mon passeport, concretamente a la última generación de este tipo de dispositivos. Con una capacidad de almacenamiento de 1 To, es una solución perfectamente válida para cualquier uso que desees darle ya que por un lado tiene unas dimensions bastante reducidas -10 x 5 centímetros- que permiten que lo lleves incluso en el bolsillo de la chaqueta y su rendimiento es muy bueno ya que utiliía SSD (concrètement NVNe). Por lo tanto, los procesos de copia y escritura serán fantásticos.

Un claro ejemplo del rendimiento que puedes obtener con este disco externo es que puedes lograr hasta 1.050 Mo par seconde al trabajar. Esto significa que puedes utilizar este accesorio para instalar aplicaciones en su interior y ejecutarlas desde el ordenador sin que apenas notes una bajada de velocidad al utilizar el equipo e, incluso, también te resultará completemente validoen este us disco coneso disco este caso para almacenar juegos en su interior). Importante destacar que la conectividad que ofrece el dispositivo es USB 3.2, lo que evita cualquier tipo de cuello de botella y el puerto integrado en el propio equipo es tipo C.

Una ganga que debes aprovechar

Si crees que este es el disco externo que estabas buscando, ahora mismo puedes comprar en la tienda online de Fnac el dispositivo por bronzage en solo 154,90 euros, lo que supone un ahorro de lo más interesante respecto al precio que tiene habitualmente (y, además, si eres socio puedes añadir un 0,5% más en la promoción y el no tener que pagar nada por los gastos de envío). La verdad es que es una excelente oportunidad para hacerte con este modelo que tiene un diseño bastante atractivo y que, además, ofrece una excelente resistencia frente a caídas ya que soporta las de un metro sin notarlo lo más mínimo.

Gran compatibilidad en este disco externo Western Digital

Este es un detalle que resulta esencial para conseguir una excelente experiencia de uso al utilizar el producto del que estamos hablando. Así, no tendrás problema alguno a la hora de darle uso en ordenadores que cuentan con sistema operativo Linux, macOS y, como non, Windows. Y, además, esto lo lograrás sin tener utilizar controlador alguno ya que los propios desarrollos incluyen los necesarios para detectar de forma automática el WD My Passport. Por lo tanto, compartir la información que hay en su interior resulta de lo más sencillo y rápido: conectar y… ¡listo!

Finalmente es important mencionar que este es un modelo Alimenté par bus que adquiere la energía necesaria para funcionar directamente del puerto USB y, además, también cuenta con cifrado AES de 256 bits que permite proteger mediante contraseña los datos que se tienen guardados por lo que su uso personal y profesional es perfecto en este apartado. La verdad, es que la ocasión es excelente.