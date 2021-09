disco externo de 5 To a precio increíble

Uno de los grandes atractivos que vas a encontrar en este dispositivo es la capacidad almacenamiento que ofrece: nada menos que 5 To. Esto le hace superar por mucho que ofrecen las opciones integradas en los ordenadores y, por lo tanto, se convierte en una excelente elección tanto si necesitas guardar gran cantidad de archivos -incluyendo los multimedia que tienen una alta resolución-, que como si es poder instalar juegos que no te caben en la console (ya que este modelo es compatible tanto con la PlayStation como con la Xbox).

Otra de las cosas que pueden decirte a dar el paso y comprar el accesorio del que hablamos es que ahora mismo solo tienes que pagar 99 euros para tenerlo en casa, lo que es uno de los precios más bajos que se han visto jamás en Amazon. Acabado en color negro, lo que le permite encajar a la perfección con cualquier portátil, te dejamos a continuación enlaces que tienes que utilizar para aprovechar el 34% te descuento que tiene el dispositivo y que se suma a la opción de aprovechar las cuentas Prime, lo que te asegura que no tendrás que pagar absolument nada pour los gastos de envío.

Une excellente connexion

Esto Lo decimos debido a que utiliza interfaz USB, concrètement dans la version 3.0. Esto posibilita que no puedes utilizar prácticamente cualquier equipo qu’existe en el mercado simple y llanamente conectando el cable que se suministra con el propio disco externo. Además, para que lo reconozcan los sistemas operativos más utilizados in the actualidad, ya que éstos se integran por defecto en los desarrollos como por ejemplo Windows y macOS lo que te evitará tener que realizar ninguna acción una vez que enchufeor. De esta forma, podrás tenerlo siempre available in cuestión de pocos segundos.

Cosas importantes de este disco externo WD

Para empezar, debes saber que sus reducidas dimensiones te permitirán llevar el producto es del que hablamos con gran comodidad dentro de una mochila o, incluso, eres bolsillo de una chaqueta. Y, además, también es important commentar que como tan solo pesa 210 grammes Apenas notarás nada cuando tengas que llevarlo de un lado a otro si sales de casa. También el uso de la tecnología Alimenté par bus (que le permis adquirir la énergie necesaria para funcionar del porto USB) hace que tengas que poner muy pocos cables por medio lo que siempre es de agradecer a la hora de conectarlo a un ordenador de sobremesa o portátil.

La verdad es que este disco externo WD My Passport ofrece todo lo que se puede necesitar para quedar plenamente satisfecho a la hora de utilizar un dispositivo de almacenamiento externo vayas donde vayas, ya que incluso no le faltan opciones de seguridad debido a que permite el uso de cifrado de 256 bits. Con la oferta existente y valorando su alta capacidad, creemos que es una muy buena opción de compra.