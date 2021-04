Disco lève un financement de démarrage de 5 millions de dollars dirigé par Midnight Venture Partners – WWD

La marque de soins pour hommes Disco est prête à se développer.

La marque lancée en 2019, dirigée par Benjamin Smith, a récemment clôturé un tour de table de 5 millions de dollars après une année de croissance à trois chiffres d’un mois à l’autre depuis l’été 2020.

Midnight Venture Partners a dirigé la ronde qui a débuté en janvier et a eu la participation du fondateur de Tecovas, Paul Hedrick; Bryan Mahoney, fondateur d’Arfa Brands / ancien directeur technique de Glossier, et Taylor O’Neil, fondateur de Richards Rainwater. Disco prévoit d’utiliser le financement pour accélérer sa croissance, avec de nouveaux produits, une équipe de marketing élargie et de nouvelles portes de vente au détail.

Disco est disponible dans 40 portes Nordstrom et s’étend à toutes les portes, ainsi qu’à Amazon Inc., Urban Outfitters Inc. et Anthropologie avec des plans pour ouvrir avec un autre grand partenaire de vente au détail.

«De nombreuses marques se portaient déjà plutôt bien et après le succès du COVID-19, elles ont commencé à faire mieux grâce aux achats en ligne», a déclaré Smith. «Nous n’étions pas en position de force lorsque COVID-19 a commencé et nous avions beaucoup de chemin à parcourir, mais une fois que nous l’avons fait, nous avons commencé à évoluer.

Smith est entré dans le monde du toilettage et des soins personnels pour hommes depuis le monde du fitness. Il a ouvert le gymnase CrossFit Top Tier Fitness à Wake Forest et a acquis plus de gymnases avant de s’étendre au-delà du CrossFit pour se concentrer sur la santé et le bien-être et de vendre ses gymnases. Il a lancé Disco avec sept produits végétaliens, sans gluten et sans paraben.

Il a déclaré que la marque avait un démarrage lent, mais qu’elle s’est rapidement développée lorsqu’elle a commencé à communiquer comment ses produits aident à résoudre les problèmes de peau courants tels que le feu du rasoir, les poils incarnés et l’acné. Smith a déclaré que la marque embauchait un responsable des influenceurs, un responsable des médias sociaux, un responsable de la croissance et un directeur des opérations pour la «phase deux» de l’entreprise.

Le cycle intervient au milieu d’une renaissance des soins personnels pour hommes qui a vu une myriade de marques entrer sur le marché en quelques années et récemment, Harry a augmenté sa valorisation à 1,7 milliard de dollars. Selon Allied Market Research, le marché des soins personnels pour hommes devrait atteindre 166 milliards de dollars d’ici 2022.