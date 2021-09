Disco SSD de 500 Go pour tous les bols: paga sólo 65,38€

Se trata de una unidad de estado sólido de reducidas dimensionses, ya que mide tan solo 7 cm de largo, 5 cm de ancho y 1,1 cm de grosor. Su peso es de 45 gramos, por lo que resulta muy cómodo de llevar a cualquier parte. Un SSD que a pesar de su reducido tamaño, los archivos grandes no son un problema, ya que ofrece una vitesse de transfert de vitesse 1030 Mo/s.

SSD externe Seagate One Touch en service

Aunque se trata de un modelo available in different capacidades, la oferta es para el Seagate One Touch de 500 GB de capacidad. Un modelo cuyo precio de venta recomendado está establecido en 94,99 euros et ahora podemos conseguirlo con un ahorro important. Concretamente, Amazon ha aplicado un 31% de descente sobre este modelo, lo que supone una rebaja de más de 29 euros.

Esto significa que ahora podemos comprarlo por solo 65,38 euros. Al ser vendido y enviado por Amazon, es un producto que ofrece envío gratis y un plazo de entrega de tan solo tres días. Si certains clients Amazon Prime, entonces podemos disfrutar también de envío y devoluciones gratis con un plazo de entrega de tan solo un día.

Compatibilité avec Windows, Mac et Android

Entre el resto de capacidades o caractéristiques de este SSD externe Seagate One Touch, hay que destacar que ofrece compatibilité tant avec Windows comme avec Mac, e incluso es posible usarlo con nuestro smartphone Android. Por lo tanto, podremos conectarlo a nuestro móvil para acceder a ciertos archivos o bien para hacer una copia de seguridad de todas las fotos y vídeos almacenados en el móvil.

La oferta incluye un año de suscripción gratis a Mylio Créer, una potente aplicación y muy intuitiva que nos ayuda a organizar todas nuestras fotos en un calendario personal y que ofrece protection para nuestras fotos, herramienta de edición, uso compartido y sincronización entre varios dispositivos.

También inclus cuatro meses gratis del plan de photographie d’Adobe Creative Cloud, una manera fácil y sencilla para almacenar todas nuestras fotos y compartirlas fácilmente a través de la herramienta de Adobe.

Le SSD externe Seagate One Touch offre une capacité unique en couleur et 500 Go de capacité. También cuenta con une version de 1 To y 2 To y dos colores más, azul y negro, sin embargo, isas opciones no cuentan con ninguna oferta activa en estos momentsos.