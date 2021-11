Disco SSD portátil de 1 To avec descuentazo

Aunque los ordenadores de hoy en día cada vez cuentan con unidades de almacenamiento más grandes y casi todo el mundo cuenta con algún servicio de almacenamiento en la nube, no hay duda que lo más práctico en muchas ocasiones de un disco man SSD guardar todo aquello que queremos tener a salvo o siempre a mano. Si estás pensando comprar uno, ahora tienes la oportunidad de comprar un disco SSD portátil Seagate de 1 TB en service un muy buen precio.

Grande vélocité, capacité et résistance

Este tipo de dispositivos resulta muy útil para guardar una copia de todos los archivos importants, almacenar todo aquello que no no cabe in el ordenador o lo que queremos tener siempre a mano. Discothèque Este SSD One Touch del fabricant Seagate, es un modelo que ofrece velocidades de hasta 1030 Mo/s para transferir archivos de gran tamaño sin esperas y que, gracias a una app nos permite hacer copias de seguridad directamente de los archivos de nuestro móvil Android.

Además, es un disco compatible con Windows et Mac mediante USB tipo C que podemos llevar cómodamente a cualquier parte, ya que cuenta con un diseño muy compacto con formato de 2,5 pulgadas y unas medidas de tan solo 7 cm de largo, 5 cm de ancho, 1,1 cm de grosor y un peso de tan solo 45 grammes. Un disco SSD con una cubierta superior de aluminio y laterales de tela que ofrece una grande résistance un todo tipo de golpes.

Junto con este interesante disco SSD externo, es posible disfrutar de una suscripción gratuita por un año completo a Mylio Créer, una aplicación que nos permite organizar las fotos en un calendario de nuestra vida de fácil manejo y que ofrece fácil protección, edición, intercambio y sincronización entre varios dispositivos. Por si fuera poco, también incluye un plan de fotografía de Adobe Creative Cloud con el que podemos editar, organizar, almacenar y compartir fácilmente todas nuestras fotos.

Descuento por el disco SSD Seagate One Touch de 1 To

À partir de maintenant, le Seagate One Touch est un disque SSD portable avec une capacité de 1 To, espacio más que suficiente para olvidarnos durante un tiempo de nuestros problemas de almacenamiento. Un modelo cuyo precio oficial es de 169,99 euros y ahora podemos comprar en Worten con un precio muy rebajado.

En concret, el ahorro del que podemos disfrutar con esta oferta es in concreto del 18%, por lo que tendremos que pagar 30 euros menos si realizamos el pedido mientras dure la oferta. Es decir, el precio final en oferta de este disco SSD de Seagate es de 139,99€. La oferta incluye los gastos de envío gratis, por lo que no se nos añadirá ningún coste adicional por recibirlo en casa, mientras que el plazo de entrega es de tan solo entre cinco y siete días. Por lo tanto, en menos de una semana podremos recibir nuestro pedido en casa sin ningún problema.